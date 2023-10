Vice-campeão paulista com o Água Santa, Rhuan Ferreira comenta período de preparação para o Paulistão

O ano de 2023 foi muito importante para o Água Santa, isso porque o time terminou o campeonato Estadual na segunda colocação, tendo eliminado São Paulo e Red Bull Bragantino e perdido apenas para o Palmeiras na final. Isso fez com que a equipe de Diadema garantisse classificação para a Copa do Brasil e Série D de 2024.

Projetando essas grandes decisões, um importante jogador do Netuno já está se preparando desde hoje para os desafios da próxima temporada. Trata-se de Rhuan Ferreira, lateral-esquerdo que participou como titular da campanha que quase resultou no título paulista inédito para o Água.

“Eu me sinto muito bem no Água e fiquei muito feliz com o crescimento do clube. Ver essa evolução de perto é algo incrível e gratificante. E estou me preparando pois ano que vem será o ano mais importante da história deste clube até agora. Teremos muitas competições e queremos os melhores resultados. Por isso o esforço já começa agora e a concentração é desde cedo”, diz Rhuan Ferreira.

O Água foi a grande surpresa da competição. Mas, o time deste ano teve mudanças que podem ser importantes para a próxima temporada. Como a perda do técnico Thiago Carpini, que atualmente está no Juventude e ocupa a terceira colocação na Série B do Campeonato Brasileiro. Além de alguns jogadores que foram transferidos, como Gabriel Inocêncio e Luan Dias.

“Sabemos que a pressão esse ano pode ser maior, até pela expectativa que a temporada passada deixou. Mas, estamos confiantes no nosso trabalho e vamos continuar assim. O Paulista é o estadual mais difícil do Brasil, o mais competitivo, mas conseguimos uma final inédita para o clube. O Água é um projeto que vem evoluindo muito e estamos começando a colher os frutos dessa profissionalização”, finalizou o lateral.