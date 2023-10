Zé Ricardo exalta empenho do Cruzeiro em vitória contra o Bahia: "Parabenizar o grupo e celebrar"

O Cruzeiro manteve o embalo após a vitória diante do rival Atlético-MG no final de semana e arrancou, nesta quarta-feira (25), uma importante vitória por 3 a 0 diante do Bahia, em partida disputada no Mineirão.

Em entrevista coletiva, o técnico Zé Ricardo aproveitou a oportunidade para elogiar bastante o desempenho de seus atletas considerando o desgaste físico exigido pelo clássico. O treinador também elogiou a qualidade do Bahia, treinado pelo técnico Rogério Ceni.

“Realmente, era uma questão que preocupava a gente. Não pela capacidade dos nossos atletas de recuperação, mas por que eram um dos fatores. Um jogo que nos desafiou muito no domingo em todos os aspectos. Uma equipe muito veloz que é a do Bahia, gosta de jogar com essas transições. Um árbitro que eu considero um dos melhores do Brasil, que gosta de fazer o jogo andar, árbitro que menos falta dá na competição", analisou, comentando sobre o impacto dessas características no jogo do Cruzeiro.

"Sabíamos que o Bahia aumentaria a pressão no segundo tempo. Nos primeiros minutos foi difícil, eles dobraram com muitos jogadores em cima do William, desgastando muito o Matheus Pereira fazendo ele andar para trás. Uma equipe muito bem treinada, também, que veio em uma sequência de três jogos. Isso nos dá a confiança que podemos ter esses dois jogos como parâmetro, para aumentar nosso nível e seguir melhorando."

Além disso, o técnico Zé Ricardo respondeu aos questionamentos sobre uma possibilidade de ter encontrado a escalação ideal com a utilização de três volantes.

“Pela ausência de um nove de característica, temos usados alguns jogadores por ali. Estão muito solícitos ali. Já trabalhamos com Nikão, Wesley, hoje foi o Arthur no início do jogo. O Bruno Rodrigues é um jogador incansável, que se doa muito pela equipe, sabe pressionar um ou dois jogadores, deixando sempre uma bola por dentro. Nem sempre ele vai roubar a bola, mas dar o gatilho para organizar a equipe e retomar a bola. O Papagaio foi para o sacrifício contra o Atlético, ainda está sentindo umas dores no local, como conseguimos abrir 2 a 0, talvez se o Bahia tivesse feito o gol a gente poderia utilizá-lo."

"Sobre a formação ideal, a ideia é que eles tenham isonomia nas informações, da maneira que jogamos. Hoje o que mais me deixa satisfeito é que os jogadores estão mantendo o ritmo. O Kaiki entrou no jogo passado e deu conta, no jogo anterior jogou numa posição diferente, mudando a característica. A mesma coisa com o Ian quando entrou contra o Flamengo, o Nikão e o Matheus Pereira acabam utilizando a mesma função, hoje queríamos dar um pouco mais de condição do Matheus jogar as costas dos volantes do Bahia. Ele tem a qualidade no domínio, em deixar o companheiro na cara do gol. E o Nikão entrando fazendo a função que vinha fazendo de compor pelo lado direito, dando um pouco mais de liberdade pro William saltar a marcação."

Zé Ricardo fala da importância da concentração antes das partidas

Por fim, o técnico também comentou sobre a importância do retorno à utilização da concentração antes das partidas. Zé Ricardo disse que a medida é necessária devido à intensa reta final do Brasileirão.

“A gente não tem um protocolo tão fechado que não possa flexibilizar. O que a gente entende é que agora vamos estar em 40 dias finais da competição com nove jogos. Como a exigência foi muito grande não só contra o Flamengo mas também o Atlético-MG, a gente entendia que estar mais próximo na questão nutricional e de hidratação poderíamos tirar um pouco a diferença. O Bahia tinha 24 horas a mais de recuperação."

"Quando a gente treina de manhã, libera os atletas a tarde para ficar com a família e pede para que eles cheguem só para janta, se tiver que fazer uma dinâmica como fizemos nesses dois últimos jogos, teremos eles mais próximos e concentrados. Os atletas gostam nesse momento estar mais próximo um do outro, a conexão pode ser levada para dentro do campo. Temos visto isso, um grupo de muito caráter, que trabalha demais. Parabenizar novamente o grupo e celebrar hoje, que vem daquilo de quando se traça um objetivo e ele é cumprido.”

O Cruzeiro chegou a 37 pontos na tabela de classificação e abriu sete pontos em relação à Santos e Vasco, que jogarão nesta quinta-feira (26) pela 29ª rodada. Devido ao adiamento da partida contra o Fortaleza, o próximo compromisso será apenas no dia 2 de novembro, contra o São Paulo