Cruzeiro encerra jejum e conquista primeira vitória no Mineirão na temporada

O Cruzeiro encerrou o jejum que vinha incomodando ao vencer o Bahia no Mineirão por 3 a 0. Foi a primeira vitória do time no estádio em 2023. A partida também marcou o jogo de número 300 do Cabuloso no Novo Mineirão, reinaugurado em 2013. Desde então, o time estrelado disputou 300 jogos, com 173 vitórias, 72 empates e 55 derrotas. O clube marcou 491 gols e sofreu 236.

Com o triunfo sobre o Bahia na noite da última quarta-feira (25), o Cruzeiro voltou a vencer no Gigante da Pampulha depois de quase um ano e ainda quebrou alguns outros jejuns, como os quatro anos sem vencer no estádio pela Série A (a última vitória foi em 2019 contra o São Paulo) e também os quatro meses sem ganhar em casa pelo Brasileirão 2023 (a última vitória foi contra o São Paulo no Independência).

A vitória sobre o Bahia por 3 a 0 foi o primeiro jogo em que o Cruzeiro marcou mais de um gol no Mineirão em 2023. Agora, somando os nove jogos da equipe no Mineirão, são cinco gols marcados e sete sofridos. Os gols do Cruzeiro no Gigante da Pampulha neste ano foram marcados por Rafael Elias, Luciano Castan, Kanu (contra), Marlon e Bruno Rodrigues.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Durante o período em que ficou sem vencer no estádio, o Cruzeiro também não teve apenas o Mineirão como sua casa. Devido a desentendimentos com a administração do estádio, o clube mandou jogos também no Independência, onde venceu Grêmio, Santos e São Paulo, no Parque do Sabiá (Uberlândia), na Arena do Jacaré (Sete Lagoas) e no Kleber Andrade (Cariacica-ES). Contabilizando todas as competições que o Cruzeiro disputou este ano, o clube possui apenas cinco vitórias, oito empates e nove derrotas.

Jogos do Cruzeiro no Mineirão em 2023

Cruzeiro 0 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 0 x 1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 0 x 1 Grêmio - Oitavas de final da Copa do Brasil

Cruzeiro 0 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 0 x 0 Bragantino - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 0 x 2 Flamengo - Campeonato Brasileiro

Cruzeiro 3 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro

PROXIMO JOGOS

O próximo jogo do Cruzeiro será fora de casa, contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (02), às 20h, no Estádio do Morumbi. E o próximo jogo no Mineirão será contra o Internacional no domingo (05), às 16h.