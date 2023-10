Tite resume derrota de virada: "Grêmio foi efetivo nas oportunidades que teve"

Na noite desta quarta-feira (26), na Arena do Grêmio, chegou ao fim a invencibilidade de Tite no comando técnico do Flamengo. A equipe carioca saiu derrotada pelo placar de 3 a 2 em partida válida pela 28° rodada do Brasileirão.

Após o encerramento da partida, Tite deu coletiva de imprensa e deu sua versão da derrota do Mais Querido.

Entrevista coletiva de Tite

No início, o treinador do Flamengo foi questionado sobre a substituição de Erick Pulgar. No intervalo, quando o Flamengo vencia a partida por 1 a 0, Tite sacou Pulgar e colocou Éverton Ribeiro em seu lugar, o que acabou cedendo espaços para a equipe gremista na intermediária ofensiva. Na coletiva, Adenor explicou que fez a mudança porque Pulgar estava com uma virose e também por estar amarelado.

"Pulgar saiu por condição clínica, já estava com uma virose, com cartão amarelo e debilitado. Está sendo medicado. Não fosse isso, não sairia."

Posteriormente, Tite analisou a partida e concluiu que o Flamengo sentiu o primeiro gol sofrido. O comandante também apontou as mudanças realizadas na equipe gremista como causadoras do revés.

"Desses diferentes momentos do jogo, porque começamos muito bem, o Grêmio cresceu e equilibrou. Nós fizemos o gol, voltamos bem no segundo tempo. As mudanças trouxeram velocidade ao Grêmio. Trouxeram o gol de empate numa circunstância de infiltração central e qualidade. O Flamengo sentiu o gol, tem que absorvê-lo e isso é um processo de maturidade. Absorver o gol e procurar o jogo de novo."

Tite explicou também a opção por Cebolinha entre os titulares no lugar de Bruno Henrique. Para o técnico, Everton fez um bom primeiro tempo, mas ao cair de rendimento na etapa complementar, foi substituído por outro jogador mais descansado.

"Sobre Bruno, você precisa de todas as avaliações. Para 90 minutos, seria muito difícil manter o nível. Para menos, seria possível. Com o plantel que temos e as oportunidades que surgiram, tínhamos o Cebolinha para participar. Ele foi efetivo, fez um belo primeiro tempo, mas depois caiu um pouco. Por isso, a substituição para ter um jogador num curto espaço de tempo, mas em melhor condição."

Por fim, Tite ainda projetou a próxima semana de treinamentos, visto que o Flamengo não joga no fim de semana por ter um jogo adiado com o Bragantino. Além disso, Pulgar está suspenso, e o técnico precisará encontrar soluções para o meio-campo.

"A sustentação desses dois meio-campistas (Pulgar e Thiago Maia) tem sido fundamental na organização da equipe. Tenho a consciência dessa mobilidade e da importância desses dois. É fácil para o técnico assumir a vitória em um clássico. É fácil assumir a vitória. Mas tenho a consciência e o discernimento para saber que o trabalho é necessário para que essa construção, inclusive de confiança, se prolongue. Inclusive, para conhecer os atletas e saber em que momento importante eles podem ser utilizados. Esse tempo de treino agora será importante também para isso."

Agenda

O Flamengo volta a jogar apenas na próxima quarta-feira (01) às 20h, no Estádio Mané Garrincha, contra o Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão.

O duelo da 29ª rodada contra o Bragantino foi adiado pela CBF, e até o momento não há outra data para a partida.