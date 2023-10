Diniz explica queda do Fluminense no Brasileirão: "Tivemos uma postura mais displicente em alguns jogos"

O Fluminense venceu o Goiás por 5 a 3, no Raulino de Oliveira, nesta quarta-feira, em Volta Redonda, válido pela 29ª rodada. Saiu atrás no placar no início do jogo, mas empatou na primeira etapa e virou no segundo tempo.

Fernando Diniz disse que a equipe foi displicente: "A gente sabe que tem coisas pra corrigir. Não são coisas muito simples. O número de gols que a gente tomou, a gente teve uma postura mais displicente em alguns jogos no Brasileirão como hoje e contra o Corinthians no primeiro tempo. Mas o time tem muito recurso tático. Estamos juntos há um ano e meio. Quando o time está concentrado, como estaremos na final, diminui muito os erros. Espero que o time na final vai estar muito ajustado e focado para fazer um grande jogo."

O treinador ainda disse que não dá para apontar a sequência de jogos como justificativa para um possível desgaste físico do Fluminense:

"Não dá para apontar que é isso... Quando ganha, perde ou quando um jogador machuca ou não, não é um fator isolado como às vezes a gente quer achar uma solução simples para um problema complexo. Não acho que o que aconteceu com o Felipe Melo foi por causa disso, ainda mais que ele não jogou o último jogo e só meio tempo no outro."

Sobre John Kennedy e Nino, lesionados, o treinador disse que devem estar à disposição da equipe na final da Libertadores: "Acredito que todos estejam à disposição para a final. Acredito que estaremos completos para fazer o nosso melhor e um bom jogo."

O Tricolor não ganhava há um mês no Brasileirão, e Fernando Diniz disse os motivos do jejum. "Não acredito que seja isso (desgaste), mas uma série de fatores emocionais, táticos e físicos que temos que depurar, alinhar e disputar para a final da Conmebol Libertadores."

Diniz fala sobre reação de Marlon e ansiedade para a final da Libertadores

O treinador Fernando Diniz disse que não é ideal que aconteça uma reação como a de Marlon.

"O ideal é que não aconteça, mas em alguns casos raros, como o de hoje, acontece e ele teve a reação e a aceitação da torcida ficou melhor do que se não tivesse acontecido nada. Muito pelo fato de ser cria de Xerém, jogador muito identificado com o torcedor, um grande jogador e que fez uma grande partida. Ele tem jogado bem sequencialmente. O ideal é que não se faça esse tipo de gesto porque a gente tem que aceitar, escutar e jogar bem para poder entregar as vitórias que eles querem."

Diniz ainda comentou um pouco mais sobre a ansiedade para a final da Libertadores.

"Acho que algumas coisas têm a ver com a ansiedade. Vamos jogar a partida mais importante da história do clube e a mais importante da história de muita gente que vai jogar o jogo. Por mais que se tente ficar no presente, sem olhar para trás e nem para frente, é muito difícil ficar no aqui e agora num campeonato tão difícil como é o Brasileiro. Não tem sido fácil irmos para os jogos e estar presente de corpo e alma. Todo mundo está se esforçando muito para que consigamos entregar bons jogos e vitórias que precisamos."

O técnico tricolor ainda despistou sobre o planejamento para a grande fnal da Libertadores.

"Temos um planejamento estudado para a final. Não é uma coisa que está fechada, mas não deve mudar muita coisa daquilo que a gente pensou. Mas vai ter que esperar um pouco mais para saber.

Sequência

No próximo fim de semana, mais precisamente no sábado (28), vai a Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro, as 20H, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.