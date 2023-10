Abel Ferreira elogia postura do Palmeiras e enaltece goleada: "Vitória justíssima"

A noite desta quarta-feira (25) pode ser definida com várias palavras que resumem o sentimento do torcedor palmeirense após o Choque-Rei. Show, festa, baile e atropelo são algumas delas. Em campo, o Palmeiras não tomou conhecimento do São Paulo e venceu o rival por uma goleada de 5 a 0, com direito a gritos de "olé" nas arquibancadas.

Em entrevista coletiva concedida após a vitória no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira exaltou a atuação da equipe, que voltou a vencer no Brasileirão após quatro jogos de jejum.

"Foi um jogo que preparamos bem, essa equipe tem uma capacidade de resiliência muito forte. Após aquele jogo contra o Boca, tivemos uma quebra muito grande. Na minha opinião, produzimos o suficiente, até mais do que hoje, por exemplo, na segunda parte contra o Boca. Infelizmente, só fizemos um gol. Tivemos mais arremates do que hoje, mas o futebol tem dessas coisas. Foi uma eliminatória difícil. Depois, com pouco tempo de preparação, jogamos contra o Santos, e tivemos um resultado que não foi justo. Nosso adversário ganhou e nos deixou animicamente difíceis."

"É um ano longo e desgastante, mas é isso. Essa equipe é resiliente e consistente, com muitas oportunidades na área e muito volume ofensivo. Acho que foi uma vitória justíssima", disse Abel.

O português também foi claro ao comentar sobre o momento de turbulência que assombra o ambiente do clube e a união do elenco.

"Eu sei que a árvore que dá mais frutos é aquela que mais batemos para cair. Nem eu, nem o Palmeiras nos últimos três anos estávamos acostumados a perder como perdemos. Faz parte. Na história do Palmeiras, ganhou umas vezes, perdeu em outras, mas nunca perdeu tanto de forma tão consecutiva. Não sou eu que digo, são fatos. O que me orgulha é que, mesmo em momentos difíceis, mantemos a união dentro do CT e procuramos dar a resposta. Nem sempre foi possível, mas às vezes é preciso perder para encontrar as soluções."

Próximo jogo

Embalado com os três pontos conquistados de maneira histórica no clássico, o Verdão entra em campo novamente no sábado (28), contra o Bahia, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 30ª rodada.