Santos completará 2,4 mil jogos na Vila Belmiro no duelo contra o Coritiba

O Santos enfrenta o Coritiba nessa quinta-feira (26), às 21h30, no Estádio Vila Belmiro, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será marcada pelo número 2.400 do Santos, em seu estádio, onde joga desde o dia 12 de outubro de 1916.

O "Alçapão", como é conhecido, costuma ser uma espécie de "talismã" para o time, já que nele o Santos soma 1.519 vitórias, 482 empates e 398 derrotas. Para entender a força do Peixe em sua casa, se o futebol fosse computado no mesmo padrão de hoje em dia, nos pontos corridos, onde a vitória vale três pontos, e o empate apenas um, o aproveitamento seria de 70%.

Vale ressaltar o futebol ofensivo do time que é marca registrada em toda a sua história, já que o "Peixão" marcou 5.904 gols, e sofreu apenas 2.786.

A casa do Rei

O histórico estádio também foi palco do Rei Pelé desfilar toda a sua magia, de 1956 a 1974, onde atuou em 210 partidas e marcou 288 gols (média de 1,37 gol por jogo). Além disso, dos 45 títulos conquistados na carreira, o lendário camisa 10 levantou 5 deles ali: os Campeonatos Paulistas de 1960, 1961, 1964 e 1965, e o Campeonato Brasileiro de 1961.

O prêmio Puskás de Neymar

No dia 27 de julho de 2011, o Santos perdeu em casa para o Flamengo, de Ronaldinho Gaúcho, por 5 a 4, porém, nesse jogo o "Menino da Vila" anotou um golaço, digno do prêmio Puskás da FIFA.

Goleada no Naviraiense

Em 2010, com um ataque formado por Neymar, Ganso, Robinho e André, o Santos goleou o time sul-mato-grossense por 10 a 0, em confronto da Copa do Brasil. Inclusive, o Peixe saiu campeão da competição.

Hoje, em um outro cenário, o Santos precisa somar pontos contra o Coritiba, para se manter vivo na disputa contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, já que o clube paranaense tem o mesmo objetivo, e atualmente ocupa a última posição.