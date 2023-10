Elenco do Santos teve palestra com Mano Brown antes de jogo decisivo contra o Coritiba

Nesta última quarta-feira (25) o elenco do Santos recebeu uma visita bastante especial, o torcedor e também símbolo do clube, o rapper Mano Brown, integrante do grupo Racionais MC´s, foi até o CT Rei Pelé para conversar com o elenco antes do jogo decisivo contra o Coritiba.

O Peixe vive um momento delicado nessa temporada, esta na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e, no último domingo, sofreu uma goleada para o Internacional, no Beira-Rio, por 7 a 1.

A diretoria e a comissão técnica do clube tem tentado driblar o momento ruim, trazendo palestras motivacionais para manter os jogadores focados e esperançosos na missão de evitar a inédita queda à Série B. Ou seja, a ideia da visita do Rapper era para ser apenas um bate-papo discreto, para incentivar e levantar o grupo.

No entanto, o papo que era para ser discreto se tornou público após a vitória do Peixe sobre o Coritiba por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (27), o próprio clube publicou fotos do encontro nas redes sociais, entre uma delas palavras do Rapper para incentivar a equipe