Santos diminui chance de rebaixamento para 33% após vitória sobre o Coritiba

O Santos conquistou uma importante vitória nesta quinta-feira, ao bater o Coritiba por 2x1, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado além de trazer alívio para os torcedores e elenco depois de uma semana complicada, ainda diminuiu as chances de rebaixamento do Peixe, que começou a rodada na 18° posição e com o triunfo, subiu para 16° colocação, sendo a primeira equipe fora do Z-4.

O alvinegro entrou em campo com 50% de chances de ser rebaixado, segundo dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Agora, após o término da rodada, o Santos tem 33% de chance de rebaixamento.

Já o Coritiba, que está na 19° posição e vivendo momento extremamente complicado dentro da competição, sofreu o seu 3° revés seguido e se encontra com 99,69% de chances de ser rebaixado.

Para o lado do Peixe, serão mais nove "finais" para se livrar de vez da luta contra o descenso. É dessa forma que comissão técnica, jogadores e torcedores tratam essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Porém, a tarefa não será fácil.

Já neste domingo, o Santos terá pela frente o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 18h30. E logo depois, enfrenta o Flamengo, no dia 1° de novembro, em jogo que deve ser disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com mando do rubro-negro.

A equipe só voltará a jogar na Vila Belmiro contra o Cuiabá, em jogo da 32° rodada, no dia 6 de novembro. Depois, ainda enfrenta Goiás (fora), São Paulo (casa), Botafogo (fora), Fluminense (casa), Athletico-PR (fora) e Fortaleza (casa), para fechar a temporada.

Veja a chance de rebaixamento de cada time nesta reta final de Campeonato Brasileiro:

América Mineiro - 99,82%

Coritiba - 99,69%

Vasco - 70,6%

Goiás - 50,8%

Santos - 33%

Bahia - 18,1%

Corinthians - 10%

Cuiabá - 7,1%

Cruzeiro - 4,9%

São Paulo - 4,2%

Internacional - 1,7%