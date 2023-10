Momento fofura! Neymar e sua filha Mavie trazem sorte ao assistirem o jogo do Santos juntos

Na última quinta-feira (26), o Santos saiu vitorioso no confronto contra o Coxa pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Amuleto da Sorte

O time da Baixada Santista contou com uma torcedora ilustre, a recém-nascida, Mavie, filha do craque que fez história no Alvinegro Praiano, o Neymar.

Com apenas 20 dias de vida, Mavie trouxe sorte para o Santos ao assistir à partida com o seu pai.

O jogador postou em sua rede social, uma foto da criança com a camisa 10 e a frase: “Vamos Santos”.

Foto: Reprodução

A fofura da foto deixou os fãs apaixonados pela pequena Mavie, confira alguns comentários referente a filha do craque usando a lendária camisa 10 do Santos:

seguindo o legado do pai, nosso novo amuletinho da sorte. mini-peixinha! 🥰 — vôleifã e santista em depressão (@feelingsdelena) October 27, 2023

Em 2025 veremos ela na Vila torcendo pro pai dela? — nome mais comum da década de 90 (@MateusA06767493) October 27, 2023

mavie a maior santista da história — 𝐄𝐝𝐮 🥀 (33/45) (@edusfc1) October 27, 2023

que gracinha 🥹 — lari (@sfcbellingol) October 27, 2023

O camisa 10 da seleção brasileira, que atualmente atua no Al-Hilal, da Arábia Saudita, já possui um filho com a influencer Carol Dantas, o Davi Lucca, de apenas 12 anos. Mavie, que nasceu no dia 6 de outubro de 2023, é fruto do relacionamento entre o craque e a gerente de marketing/influencer, Bruna Biancardi.

Foto: Divulgação