Em jogo morno, Ituano e Mirassol empatam sem gols na Série B

No estádio Novelli Júnior, em Itu, o Ituano ficou no empate por 0 a 0 contra o Mirassol, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Promessa de jogo bom

Antes da partida, era esperado um confronto movimentado, já que as duas equipes possuem metas claras nessa reta final da competição. Enfrentando a pior sequência dos últimos 11 anos, vindo de 9 jogos sem vitória, sendo quatro empates e quatro derrotas, a vitória era de suma importância para o Galo de Itu, já que a equipe começou a rodada na 14ª colocação, 3 pontos acima da Chapecoense, que fechava a zona de rebaixamento. O Leão, por sua vez, veio motivado, já que há seis jogos não sabia o que era perder, e antes da partida, estava a 3 pontos do Novorizontino, que fechava o G-4 (grupo de 4 times que sobem para a primeira divisão).

Mirassol em cima

Em campo vimos o quarto pior mandante, e o quarto melhor visitante do campeonato. A disputa iniciou-se bem equilibrada, com as duas equipes se estudando, e tentando achar um espaço para atacar. Nos primeiros minutos, foi possível ver o motivo do Mirassol estar com 17 pontos a mais na tabela, já que buscava uma marcação alta. Quando recuperava a bola, partia em velocidade com Chico Kim e Gabriel pelas pontas buscando um passe por trás da defesa adversária, tentando achar o centroavante Zé Roberto, mas, sem sucesso. A principal chance do Leão, no primeiro tempo, ficou por conta de Danielzinho, aos 12 minutos, que recebeu uma boa bola do camisa 9 e chutou na rede pelo lado de fora.

A equipe de Itu até teve volume, mas foi pouco efetiva. Ao roubar algumas bolas no meio de campo, Eduardo Person foi, mais uma vez, o encarregado em colocar a bola no chão e buscar as tabelas, vindo da ponta para o meio, porém, esbarrou no problema de sempre: não conseguiu criar oportunidades para chegar na meta adversária. A jogada de maior perigo aconteceu aos oito minutos, quando saiu dos pés de José Aldo, que chutou de fora da área por cima do gol de Alex Muralha.

Ituano volta melhor

Ao retornar do intervalo, o Leão tentou propor a mesma intensidade logo no início do segundo tempo. Chico Kim e Negueba finalizaram e as duas oportunidades passaram raspando a trave de Jefferson Paulino. Aos 12 minutos, Rodrigo Sam também teve uma boa chance de cabeça, e por pouco não tirou o zero do placar.

Com a entrada de Yann Rolim, o Galo, com dois meias em campo, conseguiu se acertar e partir para cima do adversário. Aos 21 da segunda etapa, Person colocou o companheiro Felipe Saraiva na cara do gol, mas o camisa 7 cabeceou fraco, e Muralha fez a defesa em dois tempos. Logo após isso, Emerson Urso chutou rasteiro de longe, e o goleiro do Mirassol novamente foi buscar.

No final da partida Matheus Cadorini teve a grande oportunidade do Ituano, quando conseguiu subir mais alto que a defesa adversária e testou firme buscando o ângulo do gol, mas a bola passou rente a trave.

Mesmo com os dois times arriscando, o placar não mudou, e se manteve no 0 a 0.

Classificação

O Galo de Itu, após somar mais um ponto, chegou a 37, e se manteve na 14ª posição. Agora, está a quatro pontos do Z-4, mas a distância pode diminuir, se a Chapecoense vencer o Tombense, na segunda-feira.

Já o Leão, subiu para 54 pontos e se manteve na 8ª posição. A distância para o G-4 aumentou para três pontos, podendo ficar ainda maior se o Juventude vencer o Vitória amanhã.