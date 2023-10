Atlético-MG enfrenta o Fluminense em briga direta pelo G4 do Brasileirão

Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentam no próximo sábado (28) as 21h na Arena MRV pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto do sétimo contra o oitavo colocado da competição nacional simboliza um jogo seis pontos em busca da Copa Libertadores 2024.

O Galo possui 46 pontos, quatro atrás do Flamengo quarto colocado, enquanto o Tricolor possui cinco pontos a menos que o rival carioca.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG vem de vitória contra o RB-Bragantino na última quarta (25) o clube mineiro conseguiu um excelente resultado em pleno Nabi Abi Chedid por 2 a 1, Igor Gomes e Hulk foram os responsáveis pelos gols da equipe alvinegra.

Para a partida contra o Fluminense, a equipe deve ter alguns desfalques, Mariano e Edenilson são dúvidas para o confronto, enquanto Bruno Fuchs que saiu lesionado contra o Toro Loko é desfalque confirmado.

Como chega o Fluminense

Na última rodada, o Fluminense conseguiu um resultado cheio de gols, vencendo o Goiás por 5x3 de virada, com destaque para a atuação de Jhon Arias, muito ativo no jogo inteiro, o atacante marcou dois gols.

A equipe carioca também possui diversos desfalques, Paulo Henrique Ganso e German Cano não viajaram para Belo Horizonte, ambos tomaram o terceiro cartão amarelo no duelo contra a equipe esmeraldina. Em compensação, Jhon Kennedy pode voltar à equipe.

Ficha técnica

Atlético-MG x Fluminense

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 28 de outubro de 2023, sábado

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa -SP)

Prováveis escalações

Atlético-MG - Técnico: Luis Felipe Scolari

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco e Rubens; Paulinho, Zaracho e Hulk.

Fluminense - Técnico: Fernando Diniz

Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Matheus Martinelli, André, Jhon Arias, Keno e John Kennedy; Lelê.