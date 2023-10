Em clima divido entre crise e alívio, Palmeiras recebe o Bahia pelo Brasileirão

Palmeiras e Bahia duelam neste sábado (28), em partida válida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto se inicia às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Rodrigo José Pereira Lima, junto dos assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Francisco Chaves Bezerra Junior, ditam as regras do jogo.

Aliviados?

O Verdão, que vem de duas vitórias consecutivas, uma delas a goleada contra o rival São Paulo, busca respirar mais ainda em meio à crise. A confirmação na fase de grupos da Libertadores pode aliviar clima de pressão dentro do clube, que vem tendo ano atípico comparado aos anteriores.

A equipe paulista tem como desfalque o volante Zé Rafael, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e por isso está suspenso. Quem deve ocupar o lugar do camisa 8 é o jovem Fabinho. Outros que não participarão da partida são Menino e Dudu, ambos lesionados.

Por isso, a expectativa é que Abel Ferreira leve a campo o seguinte time: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Fabinho, Richard Rios, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick.

Os pendurados são: Weverton, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez, Rony e Kevin.

A mesma escalação que deu certo outras vezes, tem como destaque o lateral Piquerez, que marcou 3 gols nos últimos 2 jogos.

Briga contra a zona

O Bahia, que vive situação delicada, na luta contra o rebaixamento, busca se distanciar da zona. A equipe de Rogério Ceni ocupa a décima quinta colocação, 3 de diferença para o Goiás, que abre a degola.

O desfalque do tricolor é o meio campista Cauly. Além de suspenso, o jogador foi diagnosticado com lesão no músculo adutor da coxa, ficando fora da partida.

Dito isso, o Bahia deve iniciar com: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo (Vitor Hugo) e Camilo Cândido; Yago felipe, Rezende e Thaciano; Rafael Ratão, Biel e Everaldo.

Últimos confrontos

As últimas 5 partidas contam com 2 vitórias do Palmeiras, 1 do Bahia e 2 empates. No âmbito geral, a diferença é grande. São 25 triunfos do verdão contra 10 do tricolor, além de 17 empates.