Após queda de desempenho, o treinador do Sport vê perda de identidade: "Esse não é o Sport"

O Sport vem tendo uma queda de desempenho muito grande nos jogos recentes. Contra o Ceará, o time pernambucano pouco criou, contra um time que já não tem mais pretenções de subir para a Série A. Apesar de estar com segurança no G-4, o baixo desempenho da equipe, não está agradando Enderson Moreira: "Esse não é o Sport".

O jogo contra o Vozão foi o quinto jogo seguido que o Leão do Norte sai atrás no placar. O treinador do time, comentou sobre a falta do poder de reação nesta partida:

"A gente não tem isso de poder tomar gol e reagir, a gente tem um poder de reação bom, isso é importante. Mas parece que a gente fica ali esperando...Esperando a coisa acontecer naturalmente. E não era essa a equipe do Sport. A equipe como um todo perdeu consistência defensiva, combatividade. Impressionante como não parecia um jogo decisivo para nós"

Perdas importantes

Para Enderson Moreira, a perda de dois jogadores que estavam acostumados ao sistema de jogo do time e foram extremamente importantes para a campanha do Leão na segunda divisão.

"Tivemos um desequilíbrio muito grande em função do Cariús e do Juba, as pessoas perguntam isso...Sabe? Dois atletas adaptados ao sistema, defensivamente e ofensivamente muito fortes. E nós perdemos".

O futuro está nas mãos do time

No final da entrevista coletiva, o treinador deixou claro que, para alcançar os objetivos do time, a equipe depende dela mesma.

"Só depende das nossas forças buscar esse acesso. Então, vamos reverter e virar a chave o mais rápido possível. Acho que esse momento é de dar passo pra frente, não tem que ficar esperando o que vai acontecer".

Jogadores incomodados

Na saída do campo, o zagueiro Chico, que substituiu o Sabino, deu entrevista e demonstrou o seu descontentamento;

"A gente entra pra vencer, a gente não entra pra tomar gol e ter que correr atrás. Isso vem acontecendo e a gente tem que trabalhar com relação a isso. É só ajustar algumas coisas que tenho certeza que bons frutos ainda nesse restante da temporada"