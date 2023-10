Após vitória sobre o América-MG, Renato Portaluppi explica a defasagem defensiva nos últimos jogos do Grêmio

Mais uma vez o Grêmio fez uma partida de emocionar não só os seus torcedores, mas até os fãs de futebol que acompanharam o jogo. A vitória de virada por 4 a 3 sobre o América fez o Tricolor assegurar a vaga dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro,, deixando uma esperança de classificação direta para a Libertadores de 2024.

Com 50 gols marcados, o time gaúcho tem o melhor ataque da competição. Por outro lado, o sistema defensivo preocupa bastante. Nas últimas seis atuações, sofreu 14 gols. Renato Portaluppi explicou o porquê da defesa passar por essa situação, usando como motivo a rotação de atletas nos jogos, que, segundo ele, causa falta entrosamento na equipe.

"Precisamos treinar mais, porém também necessitamos de mais tempo, levo em consideração duas situações: toda hora jogamos com uma escalação diferente, hoje tivemos dois zagueiros distintos outra vez e nosso time é muito ofensivo. Para mim, é muito fácil tirar um ou dois atacantes, e colocar mais volantes ou mais um zagueiro, nós vamos sofrer menos pressão do adversário. A gente treina a parte defensiva, o entrosamento é muito importante, nosso adversário foi subestimado pela condição que se encontra na tabela, eu vi os últimos jogos deles, jogaram bem, difícil entender porque estão assim. Nós sabíamos que o jogo ia ser complicado, na cabeça de muitas pessoas tínhamos obrigação de vencer, começamos bem, mas tomamos o gol no início, viramos duas vezes e vencemos. O mais importante são os três pontos, precisamos melhorar lá atrás, mas os itens que eu citei antes são os problemas. Eu sei que precisamos fazer gols e tomar menos, mas é complicado continuar sempre fazendo a mesma coisa, vamos seguir treinando, não é fácil brigar pela parte de cima da tabela, mas o Grêmio está no G-4."

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Decisivo para a vitória do Imortal, Cristaldo foi elogiado pelo treinador, que demonstra confiança no argentino e, mesmo sem uma atuação de impressionar, foi inteligente para o triunfo da equipe. O técnico respondeu se o Grêmio joga melhor depois de sofrer pressão e cobrança dos torcedores e já no final de suas palavras, voltou a destacar as dificuldades para realizar as escalações.

"Sempre queremos ficar com um nível regular para bom, todos os treinadores do Campeonato Brasileiro oscilaram, é inevitável a equipe oscilar na competição. Oscilamos quando podíamos, agora é continuar trabalhando no pouco tempo que temos para corrigir os detalhes. O entrosamento não é o mesmo, e nessa fase do campeonato, teremos jogadores suspensos, machucados, cansados ou algumas mudanças táticas. Não tem como escalar os mesmos atletas sempre, nos últimos 2 jogos, tivemos a entrega de todos em campo e o objetivo foi alcançado."

Sobre a Data FIFA, Renato comentou como vai trabalhar durante essa parada do futebol brasileiro para as partidas das seleções nacionais e também rebateu algumas críticas sofridas sobre dar folgas a mais que outros concorrentes que estão na parte de cima da tabela.

"Alguns falam que temos tempo para treinar, quero ver pedir para 35 jogadores virem aqui, enquanto os outros 19 times vão dar folga para o elenco. Ninguém fala que treinamos sábado, domingo, segunda e feriados, não dou folga dia de semana para meus atletas, muito difícil. Se apegam na Data FIFA, todos os clubes do Brasileirão dão descanso, mas se faço isso aqui no Grêmio, parece que vai 'cair o mundo'. Muita gente achou que estaríamos no Z-4, mas desde o início do campeonato estamos lá em cima, vamos permanecer nessa parte da tabela por muito tempo."

Próximo compromisso

Longe de casa mais uma vez, o Grêmio tem pela frente mais um adversário que está no Z-4, o Coritiba, no Couto Pereira, no primeiro dia do mês de novembro, às 20h (de Brasília). O Coxa ocupa o 19º lugar da tabela com 20 pontos, enquanto o Tricolor está em 4º com 50 pontos, caso vença, pode chegar ao segundo lugar, dependendo de outros resultados.