Abel enaltece vitória e comenta sobre luta pelo título: "Um passo de cada vez"

Na noite deste sábado (28), o Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 no Brasileirão, com um gol de Raphael Veiga, e voltou a se aproximar do líder Botafogo. Mesmo com dois jogos a mais, o Verdão passa a ficar apenas seis pontos atrás do líder e terá, na quarta-feira, um confronto direto que poderá acirrar o Brasileirão.

Em uma entrevista coletiva concedida após o triunfo desta noite, o técnico Abel Ferreira, ao responder a uma pergunta do repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil, comentou sobre a importância do gol marcado por Veiga e sobre a luta pelo título brasileiro.

"É muito bom para ele recuperar a confiança. Ele estava abatido... Os torcedores não têm noção de quão agressivos podem ser em alguns momentos. Nós todos cometemos erros. Ele errou, eu errei. Um jogador que já deu tanto ao clube, como ele deu... Certas críticas nos magoam. E ele sentiu isso. Vamos levar um jogo de cada vez, agora faltam 9. Vamos encarar um jogo de cada vez até o fim", disse Abel.

O treinador também elogiou a atuação do time do Palmeiras e lamentou as oportunidades desperdiçadas.

"Nós temos mantido, nos últimos jogos, uma disciplina tática, mas também com liberdade para trocar de posição, voltando aos tempos de Rinus Michels, o futebol total. Esses jogadores têm funções a cumprir, mas também têm liberdade. A diferença esteve na eficiência. Fizemos um jogo semelhante ao que fizemos contra o São Paulo, mas não podemos desperdiçar tantas oportunidades".

"Fiquei um pouco aborrecido. Você chuta 25 vezes e faz um gol, como foi contra o Boca. Hoje chutamos 20 e poucas vezes e fizemos um gol. Contra o São Paulo, chutamos 12 vezes e marcamos cinco gols. Era um jogo para fazer três ou quatro gols, mas não tivemos a calma. Jogar no Palmeiras é uma grande responsabilidade; é preciso passar a bola para o lado se o jogador estiver em melhor posição", concluiu Abel.

Com a vitória desta noite, o Palmeiras assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos. O Verão voltará a jogar na quarta-feira (01), contra o Botafogo, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.