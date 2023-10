Destaque do Santos, Joaquim desperta interesse de três clubes da Europa

O zagueiro do Santos, Joaquim, tem chamado a atenção de alguns clubes europeus durante esta temporada. Atualmente, a diretoria do Peixe acumula três propostas de clubes do velho continente para vender o defensor, mas, devido à eleição iminente para a presidência do clube, isso está "atrapalhando" o andamento das negociações.

Segundo apuração do Diário do Peixe, as propostas vêm de times dos seguintes países: Espanha, Itália e Rússia. No entanto, os valores e os nomes de dois desses clubes ainda estão em sigilo.

O único clube que não está mais em sigilo é o Krasnodar, da Rússia, devido à presença de seus representantes na Vila Belmiro, na vitória do Santos sobre o Coritiba por 2 a 1 na última quinta-feira (26). Os russos estavam presentes no estádio justamente para observar o defensor.

Veto nas negociações

As negociações não estão em andamento, pois, de acordo com o Estatuto do Santos, nos últimos três meses de gestão, qualquer negociação de venda de atletas precisa ser aprovada pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo.

Devido ao período eleitoral do Santos (as eleições ocorrerão no dia 9 de dezembro), os Conselhos Deliberativo e Fiscal precisam dar o aval para qualquer transferência, seja de chegada ou saída. Portanto, não haverá acordo com nenhum clube, pelo menos por enquanto.

Caso Veríssimo

Recentemente, algo semelhante ocorreu com outro zagueiro do Peixe, Lucas Veríssimo, no final de 2020. O presidente Orlando Rollo havia aceitado as condições propostas pelo Benfica, de Portugal, para adquirir o jogador. No entanto, o Conselho Fiscal do Santos acabou rejeitando a oferta, argumentando que os termos da negociação prejudicariam as futuras gestões.

No entanto, em janeiro de 2021, a gestão de Andres Rueda teve início, e, nesse mesmo mês, a negociação avançou, e Lucas Veríssimo se transferiu para o Benfica após disputar a final da Libertadores pelo Peixe.

Mesmo com os valores mantidos em sigilo, sabemos que o Santos deve aceitar menos de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,7 milhões). Esse foi o valor que o Peixe pagou para adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador, que atuava no Cuiabá. Joaquim chegou ao Santos no início de 2023 e tem contrato válido até dezembro de 2026.