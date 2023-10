Ramón Diaz lamenta empate do Vasco nos acréscimos diante do Goiás: "Merecíamos mais"

Na tarde deste domingo (29), Vasco e Goiás empataram pelo placar de 1 a 1, com o gol dos donos da casa tendo sido marcado no apagar das luzes, em partida válida pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no qual a equipe carioca têm utilizado todas as suas forças tentando escapar da zona do rebaixamento.

Os gols da partida foram marcados por Vegetti, e Matheus Babi marcou o gol do empate aos 92 minutos de partida.

Estratégia Diferente

O treinador Ramón Díaz falou um pouco após a partida sobre a sua grande mudança de estratégia, tendo iniciado o duelo com cinco jogadores que não constam entre os titulares habitualmente.

"Creio que a estratégia era ser correto no primeiro tempo. Vínhamos de um jogo há 48 horas e não tivemos tempo de recuperação. Decidimos que deveríamos começar tranquilos, controlar o tempo, passar 45 minutos... e no segundo tempo eu poderia usar todos os jogadores para podermos, estrategicamente, atacar. E creio que isso aconteceu. Tivemos quatro chances de ataque em que as finalizações não foram boas e também convertemos um gol. Nesse sentido fomos bem. A lamentar somente a expulsão e a última jogada, uma bola cruzada. Creio que merecíamos mais, tivemos mais chances e merecíamos ganhar. Mas agora temos que pensar no que vem pela frente. Temos muitas partidas e temos que seguir lutando".

Arbitragem questionável

Foto: Divulgação/Vasco

Ramón também questionou firmemente a reincidência de jogadores importantes sendo expulsos de sua equipe, com o caso mais recente sendo o de Vegetti na partida de hoje.

"Isso me surpreendeu. Nas últimas três partidas tivemos três expulsões de jogadores importantes. Isso não pode se passar no futuro para não ficarmos com poucos jogadores. A mim me surpreendeu. Foram jogadas normais, não foram jogadas para cartão amarelo. A primeira do Pablo (Vegetti) não era para cartão amarelo. Os árbitros estão meio pressionados, principalmente com o Vasco".

Adversário Complicado

Por parte dos jogadores que estiveram dentro das quatro linhas, o goleiro Léo Jardim, considerado o craque da partida pela TV Globo, falou um pouco da sua frustração pelo simples empate, e questionou a expulsão de seu companheiro de equipe

"A gente sabia que ia ser um jogo difícil, confronto direto. Sabia que jogar aqui ia ser complicado. Montamos uma estratégia, que conseguimos trabalhar pela vitória. Conseguimos um gol, mas infelizmente tivemos um jogador expulso que botou pilha na torcida".

"Deu um gás para eles. Se tivesse 11 contra 11 seria diferente. Em uma palavra, é frustrante eu acho. A gente lutou o jogo todo, mas infelizmente no final tomou o empate".

Próximos Compromissos

O Vasco da Gama volta aos gramados na próxima quinta-feira (2), em que terá de enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 17h. O confronto é válido pela trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023.