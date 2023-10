Londrina empata com CRB em casa e se complica na Série B

Neste domingo (29), Londrina e CRB se enfrentaram em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida foi disputada no Estádio do Café.

Londrina e CRB empataram em 1 a 1; os gols foram marcados por Gabriel e Mike, respectivamente. O resultado não é bom para nenhum dos dois times. Para o Tubarão, a equipe do Paraná continua no Z-4 e vê a situação de continuar na segunda divisão cada vez mais difícil. Já o CRB vê suas chances ficarem muito difíceis. O Londrina agora chegou a quatro jogos sem ganhar, e o CRB chega ao seu terceiro.

Resumo do jogo

Com menos de um minuto de jogo, Fábio Alemão desviou de cabeça e obrigou Neneca a trabalhar. Aos 15 minutos, Diogo Silva fez dois milagres para evitar o gol do Londrina. A primeira defesa foi na cabeçada de Willian Barbio e depois uma defesa com o pé no desvio de Ariel.

Em uma falha de Rafael Vaz, Bruno Silva saiu cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu concluir a jogada. O primeiro tempo era dos goleiros, Diogo Silva fez mais uma defesa difícil para evitar o primeiro gol. No final da primeira etapa, Anselmo Ramón teve mais uma chance, mas chutou para fora.

Na segunda etapa, o Londrina voltou pressionando mais e, logo com dois minutos, abriu o placar. Gabriel desviou de cabeça no escanteio, a bola bateu na zaga e sobrou para Iago Dias, que chutou em cima do goleiro. No rebote, Gabriel mandou para o fundo da rede. Inicialmente, a arbitragem deu impedimento, mas após a revisão o gol foi validado.

Anselmo Ramón voltou a perder mais uma chance, porém dessa vez quase sem goleiro. O atacante desviou no segundo pau por cima, assim perdendo a chance do empate. A noite não era boa para o atacante do Tigre.

Aos 26, o camisa 9 foi expulso por uma agressão fora do lance. Aos 29, o Tigre chegou a acertar a trave. O empate veio aos 40, Copete recebeu a bola pela esquerda e cruzou, Mike estava livre no meio da área para completar o cruzamento e marcar o gol. No final do jogo, o Londrina ainda teve uma cobrança de falta na trave.

Tabela e próximos jogos

Com o empate, o Londrina chega a 27 pontos e continua na vice-lanterna do campeonato, a 8 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o LEC enfrenta o Guarani em casa.

Já o CRB, com o empate, chegou a 50 pontos e é o décimo colocado. Agora o time se encontra a sete pontos do Criciúma, que é quem abre o G-4 da competição. Na próxima rodada, o time enfrenta a Chapecoense em sua própria casa.