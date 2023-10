Mano Menezes se indigna com pênalti marcado para o Santos: "É um absurdo"

Neste domingo (29), Corinthians e Santos se enfrentaram em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico ficou no 1 a 1, porém, marcado por uma polêmica no lance que originou o gol de empate do Alvinegro Praiano, anotado pelo atacante Mendoza.

O árbitro da partida, Anderson Daronco, foi chamado ao VAR por Wagner Reway, comandante da arbitragem de vídeo, para analisar um possível contato faltoso do zagueiro Bruno Méndez em Soteldo, camisa 10 do Peixe. Após consulta, o pênalti foi marcado.

Mano ficou indignado

O lance não gerou revolta apenas nos jogadores e na torcida, mas também no comandante do Timão: "O pênalti é absurdo. É tão claro que o pé do Mendez está no chão quando o pé de Soteldo projeta no pé do nosso jogador, que não tem como marcar. Talvez, quando se tem uma boa vontade imensa para um lado se marca, mas nem nessa situação acontece. Existem lances duvidosos, mas esse pênalti não cabe nessa categoria. Depois do VAR, é justamente esse tipo de lance que não poderia seguir acontecendo".

Mano Menezes ainda ironizou: "Tivemos outros dois lances fora do normal. Talvez vocês não tenham reparado, mas o árbitro marcou um impedimento no fim do primeiro tempo que ninguém entendeu, e no segundo tempo aconteceu de novo. Não estava nem perto de estar impedido, e o árbitro apitou. Acho que são as famosas vozes do além."

Duílio também reclama

O presidente do Corinthians comentou sobre a decisão do árbitro gaúcho: "Acho absurdo o VAR chamar o árbitro de campo e ele ir lá olhar o que todos nós vimos, que o Bruno estava com o pé no chão, que foi pisado pelo Soteldo e ele marcar um pênalti. Isso não pode acontecer, é um absurdo".

Além disso, Duílio prometeu ir pessoalmente à CBF (Confederação Brasileira de Futebol): "Espero que a CBF tome as providências necessárias. Nós vamos fazer os ofícios, reclamar, tudo o que a gente pode fazer e ir lá pessoalmente porque isso é um erro importante, num momento importante e muito errado, erro muito claro e nítido".

Marcelo Fernandes concorda com a decisão

O treinador do Santos deu a sua opinião: "Não há dúvida, pegou no pé do Soteldo, o pé dele foi até para o lado".

Marcelo ainda cobrou o motivo da revisão do gol anulado do Alvinegro Praiano não ter sido exposto no telão da Neo Química Arena: "Queria aproveitar para perguntar: por que não saiu na tela do estádio o lance do nosso 1° gol, que dizem que foi irregular? Na Vila Belmiro, por causa de um fio de cabelo, tiraram o golaço do Marcos Leonardo, e hoje não passou no telão. O 4° árbitro me falou que iria passar na sequência, estou até agora esperando. Não passou no campo. A regra é para que se passe no telão do estádio para ter a certeza do que foi cometido, como foi marcado, e muito bem marcado, o pênalti".