Em jogo cheio de gols, Coritiba vence Internacional no Beira-Rio e volta a sonhar com permanência na Série A

Na noite deste domingo (29), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba superou o Internacional no Beira-Rio, por 4 a 3. Com gols de Garcez, Matheus Bianqui e Robson (2) para o Coxa e Alan Patrick, Bruno Henrique e Enner Valencia para o Colorado.

Jogo muito movimentado

O jogo começou e logo aos oito minutos ocorreu a expulsão do zagueiro Vitão do Internacional, que cometeu uma falta que impediu uma chance clara de gol. O Coxa balançou a rede logo em seguida, mas o assistente levantou a bandeira e anulou o gol.

Os visitantes estavam pressionando bastante, Robson e Matheus Bianqui perderam grandes chances na grande área. Enner Valencia tentou responder para o Inter e cabeceou tirando tinta da trave.

Aos 27 minutos, Natanael cruzou, Johnny desviou para trás, a bola bateu na trave e na sobra Garcez apareceu estufando a rede de Rochet. O Colorado se lançou ao ataque e depois de muita insistência, Maurício foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti, Alan Patrick foi para bola e mandou a bola para o fundo do gol, deixando tudo igual no Beira-Rio.

Nos acréscimos, o time comandado por Kosloski conseguiu ficar na frente do placar com Matheus Bianqui que subiu no terceiro andar e superou o goleiro adversário. Nos últimos minutos, Johnny apareceu na grande área, subiu para cabecear e deixou o travessão balançando. Assim as equipes foram para o intervalo com o placar de 2 a 1 para o Coxa.

Chuva de gols

A segunda etapa começou morna, mas aos 22 minutos os visitantes aumentaram a vantagem com Robson, convertendo seu pênalti. Os donos de casa fizeram alterações na equipe e Bruno Henrique veio do banco, finalizou de longe e diminuiu a vantagem adversária.

Aos 41 minutos, o Coxa teve mais um pênalti marcado ao seu favor e Robson marcou seu segundo gol e o quarto de seu time. O Inter ainda conseguiu diminuir para 4 a 3, com Enner Valencia em mais um pênalti no jogo. Assim encerrando o jogo para vitória gigante para o Coritiba.

Situação na tabela

O Internacional caiu para 12º lugar na tabela, com 38 pontos, enquanto o Coritiba conquistou os três pontos, mas segue na 19ª colocação, com 23 pontos.

Próximos jogos

O Colorado volta a campo na quarta-feira (1), contra o América-MG em casa, às 19h. Já o Coxa encara o Grêmio no Couto Pereira, na mesma quarta-feira, às 20h.