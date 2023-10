Com oito títulos pelo Palmeiras, Era Abel completa três anos

Ídolo, histórico, vitorioso, espetacular e outros adjetivos podem definir a passagem de Abel Ferreira pelo Palmeiras. Maior treinador da história do clube, Verdão e Abel comemoram, nesta segunda-feira (30), três anos de uma parceira vencedora no futebol brasileiro. O clube publicou a lembrança em suas redes sociais nesta manhã.

De três anos pra cá, foram muitos "𝔸𝕍𝔸ℕ𝕋𝕀, ℙ𝔸𝕃𝔼𝕊𝕋ℝ𝔸!" a plenos pulmões! Deixe aqui nos comentários qual título que conquistamos sob o comando de Abel Ferreira foi mais marcante pra você 👇🏆😍#AvantiPalestra pic.twitter.com/s7b0Vwlm41 — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 30, 2023

"𝟯𝟬 𝗱𝗲 𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬 ⏪O início de uma trajetória marcada por momentos épicos e grandes títulos. Há três anos, Abel Ferreira era anunciado como técnico do #MaiorCampeãoDoBrasil. O resto é história", publicou o clube em suas mídias sociais.

Contratado há exatos três anos, Abel, que comandava o PAOK, da Grécia, foi o escolhido pela diretoria palestrina para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido após sequência ruim de resultados sob o comando do clube.

Desde então, Abel e o Palmeiras venceram oito títulos: duas Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, dois Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa.

Com tanto sucesso no clube, Abel é considerado pela maioria da torcida palmeirense como o maior treinador da história do Verdão. O comandante assinou, no ano passado, a extensão contratual até o fim de 2024, quando se encerra o mandato de Leila Pereira.

A presidente já afirmou que se conseguir a reeleição, tentará manter Abel no Verdão por mais três anos, até 2027. Ele, porém, já disse que deseja tirar um ano sabático em 2025.

Com 219 jogos pelo clube, Abel se tornou o primeiro técnico da história do Palmeiras a conquistar títulos estaduiais, nacionais e continentais sob comando do alviverde. O português também é o comandante com mais finais e mais vitórias no Allianz Parque na história do Verdão. Além de Abel, os auxiliares Vitor Castanheira, Tiago Costa, João Martins e Carlos Martinho também celebram três anos no clube.