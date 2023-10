Palmeiras mira contratação de Caio Alexandre, mas Fortaleza nega qualquer negociação

O Palmeiras já está se movimentando no mercado e segundo informações de Velloso, o Verdão se acertou com o jogador Caio Alexandre,, que atualmente joga pelo Fortaleza, sendo destaque na temporada.

O atleta está emprestado ao time nordestino pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, e o Fortaleza tem obrigação de compra do atleta no final do ano, já tendo iniciado o pagamento ao time da MLS, prevista em contrato - de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,6 milhões) por 50% dos direitos do meio-campista..

Entretanto, o alviverde terá que negociar diretamente com o Fortaleza que possui prioridade dos direitos de Caio. O Leão do Pici foi vice-campeão da Copa Sul-Americana no último sábado (28), e aguardava o resultado deste jogo por uma possível valorização de seu jogador.

O Palmeiras busca se acertar com a equipe e o staff de Caio Alexandre o mais rápido possível, já que mesmo faltando oito rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, a equipe de Abel Ferreira busca reforços de alto nível no mercado, visando a próxima temporada que deve ter até quatro novos nomes no plantel alviverde.

Entrevista do presidente do Fortaleza

Em participação no programa “Os Donos da Bola”, o presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz disse sobre situação de seu jogador e do interesse do Palmeiras:

“O Caio Alexandre já tem todo o processo de compra fechado pelo Fortaleza. Demos a entrada, mais uma quantia será paga no final, tudo isso plenamente acertado com o Vancouver. Então, quem quiser comprar o Caio Alexandre depois do Fortaleza vai ter que gastar um pouquinho aí”.

“Não houve uma procura direta do Palmeiras, ninguém mandou proposta oficial ao Fortaleza sobre o Caio Alexandre. Ele será um jogador oficial do Fortaleza e quem tiver interesse depois conversa com a gente e ouviremos as melhores propostas”.

Próximo jogo

O Palmeiras encara o Botafogo fora de casa, nesta quarta-feira (1), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30. Em disputa direta pela liderança da competição.