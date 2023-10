Santos busca empate contra Corinthians com pênalti polêmico

Corinthians e Santos ficaram no empate por 1 a 1, na noite deste domingo (29), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do time mandante foi marcado por Jean Lucas, jogador do Alvinegro Praiano, que mandou para própria meta. Já o gol santista, saiu da cobrança de pênalti de Mendoza.

Vivendo um cenário semelhante na tabela, antes da partida, era esperado um jogo movimentado, já que as duas equipes precisavam somar pontos para conseguirem se distanciar do Z-4.

Corinthians mandando na primeira etapa

O Timão começou a todo o vapor, prensando o adversário em seu campo de defesa. Aos 13 minutos de jogo, Fausto Vera, após a defesa do Santos afastar de cabeça a cobrança de escanteio de Renato Augusto, dominou no peito e sem deixar cair, deu um belo chute no ângulo esquerdo, mas João Paulo voou para fazer a defesa.

Dois minutos depois, o goleiro santista evitou mais um gol adversário, originado em uma tabela em que Romero cruzou para trás e Yuri Alberto finalizou.

Mesmo com a pressão corintiana, o Peixe marcou um gol com Dodô, mas foi anulado pelo VAR, por conta de um impedimento de Marcos Leonardo no começo da jogada.

Ainda deu tempo de João Paulo fazer com que Gil, em uma cabeçada, e Giuliano, de primeira, ficassem no "quase".

Ao final do primeiro tempo, a pressão do Corinthians foi clara, principalmente, graças a quatro chances claras de gol.

Um Santos diferente

O time santista voltou do intervalo com outra postura. Soteldo, voltando a ser o "camisa 10", criou duas jogadas logo no começo da segunda etapa, mas sem sucesso.

Aos 11 minutos, o Corinthians abriu o placar. Romero, após escanteio cobrado por Fagner, desviou para o meio da área, o centroavante corintiano, Yuri Alberto tentou finalizar e o goleiro santista fez mais um milagre. Porém na volta, Jean Lucas, desequilibrado, chutou para o fundo da rede do próprio gol.

Com o gol tomado, o Santos tentou reagir, e aos 48 minutos do segundo tempo, Soteldo cortou para a linha de fundo e caiu dentro da área, em um suposto toque de Bruno Méndez. O árbitro da partida, Anderson Daronco, foi aconselhado a ir decidir sobre o pênalti no VAR, e ao analisar, marcou. Na cobrança, o atacante Mendoza bateu de perna esquerda e deslocou o goleiro do Corinthians.

Situação da tabela

Com o empate, o Timão, agora com 37 pontos, segue na 14º posição. Já o Alvinegro Praiano chegou aos 34 pontos, e se manteve na 16º colocação, apenas com um ponto na frente do Goiás, primeira equipe do Z-4.

Próximo compromisso

O Corinthians joga em casa, na Neo Química Arena, contra o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (1), às 19h (de Brasília). O Santos, por sua vez, enfrenta o Flamengo fora de casa, no mesmo dia, no Mané Garrincha, às 20h (de Brasília).