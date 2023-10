CBF divulga áudio do VAR do pênalti em Soteldo, que originou gol do Santos contra Corinthians

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcada, principalmente, pela repercussão do pênalti marcado a favor do Santos, em Soteldo, no clássico contra o Corinthians, na tarde de ontem (29). Com isso, a CBF divulgou na manhã desta segunda-feira, os áudios da comunicação entre o árbitro da partida, Anderson Daronco, e o árbitro de vídeo, Wagner Reway.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Soteldo domina a bola na entrada da área, corta para a linha de fundo e sofre um contato do zagueiro do Corinthians, Bruno Méndez. No momento, o juiz gaúcho não assinalou a infração. Por isso, o VAR recomendou revisão.

Na gravação, é possível ouvir, após marcar o tiro de meta, Daronco dizendo: "Eu não vejo se tem toque no pé. Se teve pisão, eu quero ver".

Ao revisar a jogada, Wagner recomenda revisão: "O jogador (Bruno Méndez) põe o pé exatamente na passada do atleta do Santos. Recomendamos revisão para o possível penal".

Na íntegra

Diogo Carvalho Silva (AVAR1): – Checando possível penal.

Anderson Daronco: – Reway, eu não vejo se tem toque no pé. Se tem pisão, eu quero ver. Não vejo se tem o toque no pé porque estou encoberto. Se tem pisão, quero ver.

Wagner Reway (VAR): – Tem o toque. Agora quero ver por outro ângulo. Quero ver se ele (Soteldo) busca o contato aqui… Não, ele não busca o contato, ele vai para a pisada. Volta um pouquinho mais, me dá um replay.

Wagner Reway (VAR): – Estou terminando de checar, tá? Tem um contato, só preciso ver como foi. Só um instante.

Diogo Carvalho Silva (AVAR1): – Faz o procedimento aí, do tiro de meta. É só aguardar, está checando possível penal.

Wagner Reway (VAR): – Só tem esses dois (ângulos)? É, o jogador interrompe a passada dele ali, bota o pé onde ele ia passar. Pênalti. Daronco, te recomendo revisão de possível penal, ok? O jogador põe o pé exatamente na passada do atleta do Santos. Recomendo revisão para possível penal.

Anderson Daronco: – Quero escutar. Não estou escutando. O que tu quer?

Wagner Reway (VAR): – Recomendo revisão.

Anderson Daronco: – Recomenda revisão. Segura, segura.

Anderson Daronco: – Estou aqui.

Wagner Reway (VAR): – Vou te mostrar o lance. Primeiro por aquela de baixo primeiro. Ele põe o pé na passada do jogador, ok? Vou te dar outro ângulo de novo, que dá para ver pouco o contato, mas dá para ver o movimento. Aquela de cima. Dá o play.

Anderson Daronco: – Com esse toque ele acaba calçando.

Wagner Reway (VAR): – Exatamente. Ele põe o pé na passada do jogador e calça a passada dele.

Anderson Daronco: – O jogador número 25 calça na passada. A decisão é tiro penal sem cartão amarelo.