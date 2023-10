Marcos Leonardo recebe cartão no banco e está suspenso para confronto contra o Flamengo

Nesse último domingo (29), o Santos empatou com o Corinthians por 1 a 1, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada a equipe comandada por Marcelo Fernandes enfrentará o Flamengo, longe da Vila e contará com problemas, já que Marcos Leonardo, recebeu seu terceiro cartão após uma confusão no momento do gol de empate do Peixe.

O camisa 9 se envolveu em um desentendimento com os reservas do rival e acabou sendo advertido, enquanto estava no banco de reservas. Além disso, o Peixe possivelmente não possa contar com João Basso, que sentiu um desconforto na coxa esquerda também durante a partida contra o Corinthians e é dúvida.

Flamengo e Santos se enfrentam na próxima quarta-feira (1°), às 20h, no Mané Garrincha. O jogo será válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.