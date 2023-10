Reforço do São Paulo para 2024, Erick deixa o Ceará antes do final da Série B

Na tarde deste segunda-feira (30), o Ceará anunciou por meio de suas redes sociais, o desligamento instantâneo do atacante Erick, anteriormente a sua permanência era certa até o final deste ano, mas com o clube cearense não poder mais alcançar um acesso para a Série A no ano que vem, e uma permanência garantida na divisão, o clube decidiu antecipar a sua saída.

O mesmo assinou um pré-contrato com a equipe do São Paulo para que ele venha a vestir a camisa tricolor em janeiro de 2024.

O São Paulo durante a janela do meio do ano, tentou traze-lo de forma antecipada, mas o Vôzão não estava interessado em se desfazer do atleta que vive grande fase, podendo ser uma peça chave em busca do acesso para a primeira divisão, e o acordo acabou não sendo fechado, e deixado apenas um pré contrato assinado.

Melhor Temporada da Carreira

Erick fez em 2023 a melhor temporada de toda a sua curta carreira, o atacante disputou 52 jogos e marcou 18 tentos, sendo o artilheiro da equipe.

Estatísticas Completas 2023

14 Gols + Assistências (3º do torneio)

10 gols (3º do torneio)

4 assistências (1º do time)

49 dribles certos (3º do torneio)

60 faltas sofridas (1º do time)

100% chances claras convertidas em bola rolando (5/5)

+3.27 gols acima do esperado

Dados : SPFC Estatística

Carinho do Clube

Como dito anteriormente, o clube deixou uma mensagem de adeus ao atleta, que foi de extrema importância durante este ano, e independentemente do resultado não ter sido o esperado pelo clube nordestino, e inegável a importância do mesmo.

"Foram 111 partidas pelo Vozão. Um dos destaques da conquista do Tricampeonato da Copa do Nordeste, o atleta deixa o elenco alvinegro e segue para novos desafios em sua carreira. O Ceará SC deseja boa sorte e sucesso - comunicou o Ceará nesta segunda-feira (30)."

Obrigado, Erick! ⚫️⚪️



Foram 111 partidas pelo Vozão. Um dos destaques da conquista do Tricampeonato da Copa do Nordeste, o atleta deixa o elenco alvinegro e segue para novos desafios em sua carreira.



Próximo Compromisso

O Tricolor Paulista volta aos gramados nesta quinta-feira , em que terá de enfrentar a equipe do Cruzeiro, reencontrando os seus torcedores no Estádio do Morumbi, às 20h. O confronto é válido pela trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023.