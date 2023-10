São Paulo mandará jogo contra o Bragantino na Vila Belmiro

O São Paulo terá que atuar em outro estádio como mandante diante do Red Bull Bragantino, no próximo dia 8, às 20h (de Brasília), em duelo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Morumbi estará fechado para a montagem da estrutura de dois shows internacionais e a casa são-paulina para o duelo diante do Massa Bruta será a Vila Belmiro.

No próximo dia 10, a banda californiana Red Hot Chili Peppers se apresenta no local. Em 12 e 13 de novembro, o grupo mexicano RBD é quem se exibirá no estádio são-paulino.

Com isso, a diretoria tricolor passou a avaliar novos estádios para atuar pelo Brasileirão. Allianz Parque e Arena Barueri devem ser vetados por Leila Pereira e com as reformas de Pacaembu e Canindé, o São Paulo optou por ter a Vila belmiro como casa para o duelo da próxima semana.

São Paulo e Santos ainda acertam os detalhes finais para concluir o 'empréstimo' da casa santista ao Tricolor Paulista. Como parte da parceria, o Peixe poderá mandar uma de suas partidas no Estádio do Morumbi no ano de 2023 ou até mesmo em 2024. A boa relação entre as diretorias vem sendo crucial para o acerto.

O Morumbi tem sido o grande trunfo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Em 15 partidas, o time somou 10 vitórias e dois empates, obtendo mais de 70% de aproveitamento. No entanto, jogando fora de seus domínios, o Tricolor ainda não venceu sequer uma partida e tem um aproveitamento que beira a casa dos 15%.