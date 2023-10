Bahia enfrenta o Fluminense, querendo se distanciar do Z-4

Hoje o Bahia enfrenta o Fluminense pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Bahia entra em campo em busca de se recuperar no campeonato, após duas derrotas seguidas, o tricolor de aço está na 15ª posição, com 34 pontos, dois pontos a mais que Goiás, clube que abre o Z-4. O Bahia precisa dessa vitória para ficar mais tranquilo na competição. O que pode ajudar muito a equipe tricolor baiana é ainda restam 8 rodadas e 5 serão disputadas em casa.

Em busca da recuperação

O técnico Rogerio Ceni poupou sete jogadores na última contra o Palmeiras, mas deve ir com o melhor time possível para essa partida, inclusive deve usar o meia Cauly que está recuperado de sua lesão no joelho. Ceni ainda tem que lidar com 3 desfalques importantes, sendo eles: Raul Gustavo e Rafael Ratão e Azevedo, e ainda tem como dúvida o zagueiro Vitor Hugo.

Provável escalação

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier (Vitor Hugo) e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Cauly, Biel e Everaldo.

O Fluminense tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, pois o tricolor carioca está focado na final da Conmebol Libertadores da América que acontece neste sábado. O clube carioca está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, mas mesmo assim o treinador Fernando Diniz deve optar por um time sem seus principais nomes.

Visando a Libertadores

O Fernando Diniz tem um grande jogo no próximo sábado e para evitar ir para o que é o jogo mais importante do ano com mais algum desfalque, sendo eles: Felipe Melo, Nino, Jorge, Gustavo Apis e o próprio Fernando Diniz.

Provável escalação

Vitor Eudes; Guga, David Braz, Felipe Andrade e Alexsander; Thiago Santos, Daniel, Leo Fernández e Giovanni (Isaac); Yony Gonzáles e Lelê.

Histórico do confronto​​​​​​​

O retrospecto histórico dos confrontos entre as duas equipes é mais favorável pro tricolor do carioca. As equipes já se enfrentaram 53 vezes, sendo 25 vitórias do Fluminense, 17 empates e 11 vitórias do Bahia. No último duelo entre os dois times, o Fluminense venceu por 2x1, no Maracanã.

Arbitragem ​​​​​​​

Árbitra: Edina Alves Batista (FIFA/SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Var: Thiago Duarte Peixoto (SP)