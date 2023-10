Destaque do Novorizontino na temporada, Adriano Martins sonha com o acesso

Após uma sequência de quatro jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino voltou a vencer na competição após bater a Ponte Preta por 2 a 0 dentro do Jorjão. O resultado motivou o zagueiro Adriano Martins, que se mostrou empenhado e confiante com a conquista do acesso do time para a elite do futebol brasileiro.

“Esse resultado era muito importante para nós. Nos deu a confiança que precisávamos. A torcida compareceu e nos empurrou o Novorizontino para a vitória. Temos que acreditar que é possível sim conquistarmos o acesso, estamos na briga e vamos lutar nessa reta final para dar alegria ao nosso torcedor. Serão quatro finais pela frente agora”, contou.

Adriano faz, de longe, sua temporada mais ativa em toda a carreira. Um dos poucos remanescentes do elenco que disputou a Série D em 2020, o zagueiro já acumula 43 partidas em 2023 (Sendo 42 delas como titular). Na Série B, o jogador disputou 31 dos 34 jogos do time até aqui e tem estatísticas elevadas tanto defensivamente como em passes, visto que é usado muito pelo técnico Eduardo Baptista como parte da saída de bola do time.

Faltando apenas quatro rodadas para o final da Série B, o Novorizontino é o atual sexto colocado, com 56 pontos em 34 jogos. Apenas um ponto atrás do Criciúma, atual quarto colocado na tabela. O time volta a entrar em campo nesta quarta-feira (25), para encarar o Atlético-GO, fora de casa.