Brigando por Libertadores, Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam na noite desta quarta-feira (01), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá na nova Arena MRV, às 21h30, e terá o apito de Matheus Delgado Candaçan, junto dos seus assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Alessandro Alvaro Rocha de Matos.

Briga pela Libertadores

Liderando o segundo turno com 67% de aproveitamento, o Atlético luta para conquistar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2024. Atualmente, a equipe mineira ocupa a sexta posição, com 49 pontos e apenas um de diferença para o Grêmio, que abre o G-4. O quinto lugar é do Flamengo, que possui a mesma pontuação do Galo, mas com um jogo a menos. A vitória contra o Fortaleza pode colocar o time na zona de classificação, por isso, a expectativa é que o técnico Felipão leve a campo o melhor que tem.

Dessa forma, a provável escalação do Atlético vem com: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson (Fuchs) e Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens e Zaracho; Paulinho e Hulk

Os desfalques são Battaglia, Vargas e Alan Kardec, todos lesionados.

Hora de levantar a cabeça

O Fortaleza chega após a derrota na final da Sul-Americana contra a LDU. A equipe, que claramente priorizou a competição internacional durante o returno, busca se reerguer no Brasileirão para pelo menos beliscar uma vaga na pré-libertadores. Atualmente, o Tricolor ocupa o nono lugar, com 42 pontos. Quem abre o G-6 é justamente o Galo, ou seja, será um confronto direto na busca do acesso à competição mais importante do continente.

O Leão conta com alguns desfalques importantes. Titi, Britez, Bruno Pacheco e Lucas Sasha estão suspensos. Hércules e Calebe lesionados.

Por isso, a provável escalação é: João Ricardo; Tinga, Escobar, Benevenuto e Lucas Crispim; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero.

Histórico

No total, os times se enfrentaram 19 vezes. A diferença é pouca, são 9 vitórias para o Galo contra 7 do Leão, além de 3 empates. No primeiro turno, o resultado foi de 2 a 1 para o Fortaleza, por isso, o Atlético espera dar o troco dentro de sua casa.