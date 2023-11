Na luta pelo acesso, Atlético-GO e Novorizontino se enfrentam pela série B

Atlético Goianiense e Novorizontino duelam nesta quarta-feira (01), em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será mediado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima e seus auxiliares Magno Arantes Lira e Fernanda Kruger.

Para carimbar o acesso

O Dragão caminha a passos largos para confirmar a vaga na primeira divisão em 2024. A equipe, que vem de 5 vitórias nos últimos 6 jogos, ocupa a terceira colocação, com 59 pontos. Apesar do bom momento, o Atlético deve permanecer com os olhos abertos, são apenas 2 de diferença para o quinto colocado Juventude. O destaque é o goleador Gustavo Coutinho, que lidera a artilharia do campeonato com 13 gols. Regular durante toda temporada, o atacante de 24 anos é a principal arma do Atlético.

A derrota no clássico da rodada passada contra o Vila Nova, rendeu alguns desfalques para o time de Jair Ventura. Os laterais Tubarão e Heron estão suspensos, enquanto Heron é dúvida por possível lesão.

Dessa forma, a provável escalação do Atlético Goianiense tem: Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Alix e Lucas Esteves; Matheus Sales (Rhaldney), Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando, Kelvin e Gustavo Coutinho

Ainda dá!

Em sexto lugar, mas a apenas um ponto do G4, o Novorizontino ainda sonha com sua primeira participação na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A inédita vaga na elite é a maior ambição do clube, que disputa também sua primeira série B da história. Após tropeçar em algumas rodadas, a equipe venceu a Ponte Preta por 2 a 0. O Tigre estava a quatro jogos sem vencer, mas agora volta a disputa acirrada pelo acesso.

Os desfalques para a partida são os jogadores Léo Tocantins e Bruno Silva, lesionados.

Dadas as perdas, a expectativa é que o treinador Eduardo Baptista leve a campo: Jordi; Ligger, César Martins e Adriano Mina; Roberto, Marlon, Geovane e Willeam Lepu; Aylon, Douglas Baggio e Rodolfo.