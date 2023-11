Grêmio visita Coritiba que ainda sonha com permanência na elite

Coritiba e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira (01), no Couto Pereira, às 20h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa mantém as esperanças de permanência após a vitória sobre o Inter, por 4 a 3, no Beira Rio. Enquanto o Imortal conseguiu emplacar uma sequência de duas vitórias na competição.

Há esperanças?

A torcida Alviverde ainda sonha com a permanência na elite do futebol brasileiro, porém o escape do rebaixamento é muito improvável. Hoje o Coxa ocupa a vice-lanterna na tabela, com 23 pontos somados. A equipe comandada por Thiago Kosloski têm adversários diretos na luta contra o Z-4 nas rodadas após o Grêmio, como Goiás, América-MG, Coritiba e Corinthians na última rodada. Caso consiga concretizar essas vitórias a equipe Paranaense ainda pode ter esperanças.

Porém, o Coxa Branca conta com um retrospecto ruim mirando as últimas campanhas no Brasileirão. A equipe jamais conseguiu somar 22 pontos em oito rodadas nas últimas 15 participações na Série A, que é o necessário para escapar do rebaixamento hoje. Ou seja, a linha de corte é de 45 pontos, e em oito rodadas consecutivas, a maior pontuação do Coritiba foi de 18 pontos nos últimos 15 anos.

Portanto, a permanência se torna quase impossível, já que a equipe alviverde precisa somar 91% dos pontos restantes para o melhor cenário de todos, que são os 45.

Provável escalação

Gabriel; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luís; Willian Farias e Sebastián Gómez; Moreno, Bianqui e Slimani; Robson.

Libertadores à vista

O Tricolor vive momento oposto ao seu adversário, já que enxerga o G-4 de perto. Hoje o Imortal ocupa a sexta colocação na tabela, com 50 pontos. O Grêmio conseguiu uma sequência de duas vitórias consecutivas, contra Flamengo e América-MG, coisa que não acontecia há sete rodadas. Por isso, a equipe comandada por Renato Gaúcho voltou a sonhar com a vaga direta para a competição continental.

Para ajudar, o treinador conta com quatro reforços à sua disposição, Geromel, com desgaste muscular está de volta, Kannemann, que cumpriu suspensão, além de Carballo e Cuiabano que retornam após lesões. Com isso, Portaluppi vem com o que tem de melhor.

Provável escalação

Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Galdino, Cristaldo e Besozzi; Luis Suárez.

Retrospecto do confronto

As equipes se enfrentaram em 74 oportunidades na história, o Grêmio leva a melhor no retrospecto histórico: são 39 vitórias, 19 derrotas e 16 empates. Na última vez que os times se encontraram, o Imortal goleou o Coxa Branca, por 5 a 1, na Arena.

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)