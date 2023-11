Rony não marca há três meses e vive má fase no Palmeiras

A seca de gols do camisa 10 segue incomodando a torcida e até mesmo o próprio jogador. A última vez que Rony marcou um gol pelo Palmeiras, foi em 22 de agosto, quando contribuiu com um gol e uma assistência na vitória por 4 a 0 contra o Deportivo Pereira, na Libertadores.

Desde então, o atacante tem vivido fase conturbada na temporada, e a falta de confiança, fez com que perdesse a vaga de titular no time de Abel Ferreira. Nos últimos três jogos, Rony não chegou a somar sequer 90 minutos em campo.

Contudo, se julgarmos somente o Campeonato Brasileiro, o jogador não marca desde a 17ª rodada, quando conseguiu balançar as redes duas vezes, contra o América-MG.

Abel Ferreira fala sobre a situação do atacante

Após o último jogo do Palmeiras, neste sábado (27), contra o Bahia, no Allianz Parque, em coletiva de imprensa, Abel foi questionado sobre a ausência do camisa 10 na equipe titular, e foi muito sincero na resposta.

"Há momentos em que todos nós estamos mais sensíveis, e o Rony estava assim porque é um jogador que se cobra muito. Ele saiu do time porque eu entendi que ele não estava nos entregando o rendimento que era preciso, e isso acontece com os jogadores. Às vezes essa é a forma que temos de resguardar os jogadores." Respondeu o treinador.

Entretanto, mesmo vivendo essa fase ruim, Rony ainda é o vice-artilheiro do time na temporada, ficando somente atrás de Raphael Veiga. Inclusive, ainda neste ano, o jogador foi convocado para a Seleção Brasileira, onde atuou em duas partidas.

Independente da fase que esteja, Rony ainda é um dos pilares do time de Abel Ferreira, e o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, ou seja, devemos valorizar seus feitos até aqui. Nesta quarta-feira (1), o Verdão tem confronto direto contra o Botafogo, o camisa 10 deve iniciar no banco de reservas, mas, como sempre, costuma ser muito decisivo quando a equipe precisa dele, o atleta segue ansioso para voltar a marcar gols pelo Alviverde.