Joia de Cotia, João Adriano projeta confronto pela semifinal e sonha com título Paulista Sub-20

O São Paulo está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista Sub-20 desta temporada. O Tricolor enfrenta a Ferroviária nesta sexta-feira (3), pelo jogo de ida, às 15h (horário de Brasília), em Cotia. Entre os destaques da equipe está o atacante João Adriano, de 20 anos

Artilheiro desde a equipe Sub-17, a promessa de Cotia foi fundamental na classificação Tricolor na Semifinal, dando uma assistência para um dos dois gols anotados pela equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Ibrachina.

"Estamos focados nesta decisão, sabemos da responsabilidade de representar essa camisa em decisões e isso é muito importante. Precisamos manter o foco, pois qualquer erro pode custar caro. No mais, confiamos no nosso trabalho e vamos fortes em busca da vaga na final", disse João.

Foto: Arquivo pessoal

O jovem jogador já alcançou 87 jogos no Sub-20 do tricolor, somando 21 gols e distribuindo 22 assistências. João, no Campeonato Paulista, balançou as redes em três oportunidades e participou diretamente em outras quatro oportunidades.

"O São Paulo tem o DNA de um clube que formou, e ainda forma, grandes jogadores. Estar aqui é um privilégio e quero vencer mais títulos por aqui. É um desafio grande representar esse time, mas dou o meu melhor e fico muito honrado de estar aqui", completou o atacante.

João assinou contrato com o São Paulo no início da última temporada, onde renovou até janeiro de 2024. A joia são paulina participou das conquistas da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil do time Sub-17 do Tricolor.