Vasco vence Cuiabá fora de casa e segue com esperança de permanecer na Série A do Brasileirão

Na tarde desta quinta-feira (02) o Cuiabá recebeu o Vasco, na Arena Pantanal, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro e acabou perdendo por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados pelos atacante Gabriel Pec e Orellano.

Primeira etapa de muito calor e pouco futebol

O primeiro tempo da partida foi fraco, muito por conta da temperatura de 37° graus. Esse fato fez com que a qualidade técnica das equipes fosse baixa.

O Vasco até tentava chegar com perigo, mas faltou criatividade para os seus jogadores. A única chance real de gol foi do time da casa, onde Deyverson finalizou de cabeça e por pouco não encobriu o goleiro Léo Jardim.

Jogo voltou do intervalo eletrizante e Vasco decidiu a partida

Na segunda etapa o Cuiabá voltou aceso, logo de cara Denilson chutou de fora da área e acertou a trave. A bola ainda permaneceu no ataque mas o Dourado não conseguiu levar perigo.

Apesar do time da casa ter voltado com mais vontade, foi o Vasco que conseguiu balançar as redes. Aos 13 minutos após Praxedes chutar para o meio da área, Ferreira cabeceou na trave e a bola sobrou para Gabriel Pec abrir o placar. Depois de levar o gol a equipe do Cuiabá foi pra cima e por pouco não empatou a partida, Clayson finalizou bem mas o goleiro Leo Jardim fez novamente uma grande defesa.

Nos minutos seguintes o Vasco baixou as linhas e o Cuiabá seguiu pressionando, ficando um jogo perigoso para o Cruz Maltino. Os mandantes cruzaram inúmeras bolas na área mas a dupla de zaga do Vasco teve sucesso em afastá-las. O Dourado também tentou entrar tabelando pelo meio mas sempre acabava errando o último passe.

Perto do fim da partida Orellano matou o jogo para o Vasco, após jogada individual ele saiu cara a cara com o goleiro, deu o tapa no canto e correu pro abraço. Aos 45 minutos e onze de acréscimos o árbitro encerrou a partida, vitória da equipe Vascaína.

Tabela

Com este resultado o Cuiabá segue com 40 pontos no meio da tabela, ocupando a décima posição. Após a vitória o Vasco ocupa a décima sétima posição com 34 pontos e segue na luta para escapar do rebaixamento.

Próximos confrontos

​​​​​​​​​​​​​​Ambas as equipes voltam a campo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira (06). O Vasco terá um clássico pela frente contra o Botafogo, no Estádio São Januário, às 19h. O Cuiabá vai enfrentar o Santos, às 20h, na Vila Belmiro.