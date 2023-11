Felipão elogia Paulinho, e cita importância do atacante: "Está fazendo o que nós precisamos"

O Atlético-MG fez uma grande partida hoje (1) contra o Fortaleza e saiu vitorioso pelo placar de 3 a 1 na Arena MRV, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Galo foram feitos pelos atacantes Paulinho (duas vezes) e Hulk.

Após a partida, o treinador Luiz Felipe Scolari concedeu uma entrevista coletiva onde analisou o atual momento que a equipe mineira vive: "Estamos recuperando um terreno que perdemos quando chegamos aqui e estamos construindo uma equipe bem mais organizada e competitiva, que tem aproveitado, principalmente, as jogadas trabalhadas durante a semana."

Agradecimento à torcida

"Vamos agradecer, principalmente, a nossa torcida que desde o início entendeu as dificuldades do nosso Galo para conseguir a vitória. E, hoje, participaram juntos desta vitória, porque eles também foram importantes, neste momento em que o Galo e os atletas precisavam da ajuda desses torcedores... Estou vendo que podemos ter uma equipe ainda mais competitiva e objetiva em relação aos adversários, com a ajuda deles."

Análise da partida

"Hoje o nosso desempenho foi razoavelmente bom no primeiro tempo, tivemos uma dificuldade no final quando tomamos o gol. Mas, depois, acelerado o jogo no segundo tempo, com algumas correções de saída de bola e algumas jogadas que no primeiro tempo nós permitíamos ao Fortaleza que retomasse a bola e que nós ficássemos em perigo, conseguimos fazer com que eles ficassem em perigo. A velocidade e determinação do Hulk, a colocação do Paulinho e do Zaracho, foram importantes para que a gente fizesse os gols. Conseguimos, 3 a 1."

Importância do Paulinho ao time

"O Paulinho, além de jogar muito bem e ser inteligente, como disse várias vezes, é um jogador de espaço e campo curto, é jogador de decisões rápidas. Isso influencia na sua possibilidade de gol sempre. Ainda bem que a gente tem o Paulinho, que está fazendo os gols que nós precisamos."

Próximo compromisso

Agora, com 52 pontos e visando uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, o Galo volta a campo para enfrentar o América-MG no próximo sábado (4), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Parque do Sabiá, situado em Uberlândia, MG.