Mano comemora vitória do Corinthians, mas prega cautela: "Temos que ficar bem firme onde estamos"

Após a vitória do Corinthians diante do Athletico por 1 a 0, Mano Menezes concedeu entrevista coletiva ainda na sala de imprensa da Neo Química Arena.

Mano Menezes ficou feliz com o resultado, mas pregou cautela ao dizer que o Corinthians deve olhar com muito cuidado para a situação na tabela.

"Penso que temos que continuar olhando o setor em que estamos, não temos que ficar olhando lá para cima ainda não, não sabemos se vai dar tempo de olhar para cima, mas temos que ficar com o pé bem firme onde estamos. Daqui a pouco, você esquece o que está jogando nesse momento. É só olhar para o lado, tem gente que estava olhando para cima, pensando em Libertadores, e agora está atrás da gente."

Analisando a partida, o treinador comentou sobre as alterações táticas da primeira para a segunda etapa.

"A gente tem trabalhado bastante nisso, a organização tática nessa hora tem que sustentar a pressão, o volume de jogo que o adversário teve maior do que o nosso. Depois, acho que melhoramos no segundo tempo, conseguimos adiantar um pouco mais para pressionar mais. Nosso problema no primeiro tempo foi tático, não foi técnico. Saímos com ideia de aproximar mais o Bidu do Cuello e não conseguimos fazer isso no primeiro tempo. Resultado: tivemos que baixar o Romero para acompanhar o Cuello. Bidu ficou sem função defensiva num primeiro momento, isso fez com que eles tivessem muito a posse de bola, ficamos longo para atacar, atacamos pouco, três, quatro bolas. Quando conseguimos chegar, chegamos bem, mas chegamos pouco. Eles estavam sempre com um homem a mais no setor de primeira construção, consequentemente no meio também."

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo diante do Red Bull Bragantino, no domingo (05), fora de casa no Estádio Nabi Abib Chedid.