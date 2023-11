Boca Juniors realiza primeiro treino no CT do Vasco para final da Libertadores

O Boca Juniors realizou nesta quinta-feira (2) o seu primeiro treinamento no Rio de Janeiro visando a final da Conmebol Libertadores. A atividade foi realizada no CT Moacyr Barbosa, pertencente ao Vasco.

Devido ao regulamento a Confederação Sul-Americana de Futebol, o treinamento ocorreu de forma aberta ao público com os primeiros 15 minutos sendo disponibilizados para a imprensa, algo que provavelmente fez com que a atividade não tivesse nenhuma novidade no planejamento.

Cabe ressaltar que a prioridade da comissão técnica consiste em manter a base da equipe que garantiu a classificação para a final diante do Palmeiras, no jogo de volta ocorrido no dia 5 de outubro. Com isso, a única alteração forçada seria a saída de Marcos Rojo, expulso no Allianz Parque.

Ainda não houve uma definição clara em relação ao substituto, mas tudo indica que o zagueiro Nicolás Valentini herdará a vaga de Rojo na equipe titular, mas o também zagueiro Bruno Valdez é visto como segundo opção e ainda briga pela posição de titular na decisão.

Valentini retornou à equipe nos últimos dias, além do atacante Benedetto, que provavelmente iniciará no banco de reservas. Ambos sofreram com problemas físicos na última semana, mas estão confirmados para a decisão. Por fim, o jovem Valentín Barco não participou do treino da última quarta-feira (1), mas não será problema para a decisão.

A imprensa argentina presente no Rio de Janeiro garante que a escalação titular já está definida, mesmo com a última atividade restante nesta sexta-feira (3).

Provável escalação: Sergio Romero; Advíncula, Figal, Valentini, Fabra; Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Barco; Merentiel e Cavani.

O Boca Juniors chega para a sua 12ª final de Conmebol Libertadores e terá como objetivo chegar ao sétimo título continental para igualar o Independiente-ARG. A partida decisiva contra a equipe tricolor será realizada neste sábado (4), a partir das 17h, pelo horário de Brasília no Maracanã.