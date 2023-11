No Boca Juniors, Cavani busca primeiro título continental entre clubes após "ficar no quase" com o Manchester United

Neste sábado (5), a partir das 17h pelo horário de Brasília, Fluminense e Boca Juniors disputam no Maracanã uma partida histórica. A grande decisão da Conmebol Libertadores 2023 ficará marcada por uma grande reunião de jogadores experientes com passagens por diversos clubes e seleções importantes do futebol mundial.

O Fluminense terá em campo simplesmente Marcelo, experiente jogador com passagem histórica no futebol europeu com títulos diversos de UEFA Champions League, LaLiga e Copa do Rei com a camisa do Real Madrid. No entanto, o adversário também contará com outra grande estrela do futebol mundial.

Aos 36 anos de idade, Edinson Cavani estará comandando o ataque do Boca Juniors com muita experiência na bagagem. O uruguaio acumulou passagens importantes por Napoli, PSG e Manchester United antes de desembarcar no Boca Juniors.

Importância de Cavani é notável mesmo com desempenho abaixo do esperado

ESTATÍSTICAS - COPA DA LIGA ARGENTINA

Jogos (Titular) 6 (5) Gols 1 Toques na bola 25.8 Grandes chances criadas 1 Passes certos/jogo 15.0 (83%) Desarmes sofridos 5.3 Faltas cometidas 0.7

Os números acima mostram que Cavani segue devendo em termos de desempenho desde quando chegou ao Boca Juniors em jogos disputados no futebol argentino, mesmo cercado de diversas expectativas quanto à elevação de patamar para o clube.

Mesmo assim, o uruguaio melhorou consideravelmente sua movimentação em campo desde a sua chegada à equipe de Jorge Almirón. Além disso, o atacante foi fundamental na campanha rumo ao título pois garantiu o Boca Juniors na grande decisão com o gol marcado no Allianz Parque durante o primeiro tempo, forçando a decisão por pênaltis onde o goleiro Romero consagrou a classificação.

Considerando apenas o recorde estatístico da competição continental, os números de Cavani melhoram principalmente em toques na bola, mas o uruguaio possui maior quantidade de desarmes sofridos e menor porcentagem de passes certos.

ESTATÍSTICAS - LIBERTADORES

Jogos (Titular) 5 (5) Gols (x.g) 1 (1.94) Toques na bola 41.6 Grandes chances criadas 0 Passes certos/jogo 20.6 (73%) Desarmes sofridos 11.8 Faltas cometidas 1.2

Um título e um gol em duas finais

Outro fator que o Fluminense deve considerar com muito cuidado consiste nos retrospectos em outras duas decisões de copas onde Cavani esteve em campo, levantando preocupações maiores para seus adversários.

A primeira decisão continental disputada por Cavani ocorreu em 2011, na final da Copa América entre Uruguai e Paraguai. Um dos principais jogadores da seleção uruguaia, o atacante entrou no segundo tempo e conseguiu uma atuação consistente na goleada por 3 a 0, que contou com a abertura do placar por Luis Suárez e dois gols de Diego Forlán.

Por fim, a segunda decisão em que Cavani esteve em campo foi mais recente, na final da UEFA Europa League 2020/21 entre Manchester United e Villarreal. O uruguaio foi titular dos Red Devils e marcou o gol de empate na grande final, marcando também durante a decisão por pênaltis, que terminou com vitória da equipe espanhola por 11 a 10.

Cavani busca na Conmebol Libertadores o seu primeiro título continental no futebol de clubes para incrementar ainda mais uma vitoriosa carreira.