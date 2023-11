Conheça Wilmar Roldán, o árbitro da grande final da Libertadores 2023

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam neste sábado (4) às 17h (horário de Brasília) pela final da Copa Conmebol Libertadores 2023, e no dia 25 de outubro a Conmebol divulgou a equipe de arbitragem designada para a grande final. Dentre os nomes escolhidos está o colombiano Wilmar Roldán que irá conduzir a partida e o chileno Juan Lara será o comandante do VAR.

Wilmar Roldán já apitou três finais de libertadores e esteve presente em títulos inéditos de times brasileiros na competição, como em 2012 e 2013 quando, respectivamente, Corinthians e Atlético-MG conquistaram a taça libertadores.

O experiente árbitro de 43 anos de idade é árbitro Fifa e tem currículo extenso. Além da libertadores, já apitou duas Copas do Mundo e a final da Copa América de 2015.

A relação do colombiano Roldán com o tricolor de laranjeiras é estabelecida diante de lances polêmicos e declarações curiosas do árbitro da Conmebol. Em recente entrevista a um telejornal da Colômbia após ser escalado para a final do torneio, ele revelou que é fã de Faustino Aspirilla, quem jogou pelo Fluminense, inclusive, entre os anos de 2000 e 20001.

“O único jogador que pedi autógrafo na minha vida se chama Faustino Asprilla. Para mim, ele foi o maior, o melhor de todos.”

Não é a primeira vez que Roldán apitará uma partida do Fluminense e na competição deste ano, ele foi o comandante dos duelos contra River Plate da Argentina e Sporting Cristal do Peru, que na ocasião foi protagonista da grande polêmica do jogo.

Aos 31 minutos do segundo tempo com o placar de 2 a 1 para o tricolor carioca, o centroavante Germán Cano foi puxado por Gianfranco Chávez que acabou rasgando a camisa do jogador do Fluminense. A penalidade máxima não foi marcada e o time brasileiro venceu a partida por 3 a 1.

Em 2011, o juiz colombiano também apitou o jogo da classificação heroica do Fluminense contra o Argentinos Jrs na fase de grupos. O Fluminense não dependia apenas de seu desempenho em campo, mas de uma combinação de resultados para se classificar.

Com o empate entre Nacional e América do México, o tricolor precisava vencer por dois gols de diferença. O resultado veio com o gol da classificação feito pelo ídolo Fred aos 43 minutos do segundo tempo. Com a derrota do time argentino, houveram brigas e pancadaria entre os jogadores e torcedores de ambos os países.

Roldán não deu nenhum cartão vermelho e amarelou apenas Darío Conca, na época, meio-campista do Fluminense.

Confira todos os jogos do Fluminense apitados por Roldán: