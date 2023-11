Fluminense é o único clube carioca a decidir título da Libertadores no Maracanã

No próximo sábado (04), teremos a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, no Maracanã. O Tricolor é o único time do Rio a participar de duas finais no estádio.

A primeira vez teve um final trágico para os torcedores tricolores. Na ocasião, o Flu perdeu para a LDU nos pênaltis, em 2008. O jogo de ida foi 4 a 2 para a LDU e os gols da equipe equatoriana foram marcados por: Bieler Guerron, Campos e Urrutia. Conca e Thiago Neves descontaram para o Flu.

Na volta, o Tricolor Carioca venceu o jogo por 3 a 1, mesmo começando o jogo atrás do placar. Após gol de Bolaños para LDU, o Flu virou o jogo com grande atuação de Thiago Neves, que foi autor do único hat-trick (três gols no mesmo jogo) em uma final de Libertadores, sendo reconhecido pelo Guiness Book, livro dos recordes pelo feito.

Os três gols de Thiago Neves, no entanto, não foram suficientes para levar o Flu ao título. Nos pênaltis, a equipe tricolor perdeu por três a um. O herói da equipe equatoriana foi o goleiro Cevallos, defendendo três pênaltis na decisão.

Fluminense volta a uma final de Libertadores no Maracanã após 15 anos

15 anos depois, o universo da ao Fluzão uma segunda chance para reescrever essa história. Dessa vez, com um final feliz. Com a decisão de 2023, o Maraca será palco, no total, de três finais da Libertadores.

A primeira aconteceu em 2008, onde a LDU sagrou-se campeã sobre o Fluminense nos pênaltis. A final de 2020, que foi realizada em 2021 devido a pandemia, entre Palmeiras e Santos, terminou com triunfo Alviverde por 1 a 0, gol de Breno Lopes nos acréscimos.

E, agora, teremos a decisão de 2023 que promete mexer com o coração de todos os tricolores que aguardam ansiosamente pelo título inédito do Fluminense. É a segunda chance, no mesmo lugar de 2008, mas os tricolores esperam um final feliz dessa vez.