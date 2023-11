Marcelo Fernandes iguala número de vitórias dos três técnicos antecessores do Santos no Brasileirão

O Santos tem melhorado no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. Nos últimos oito jogos desde que o treinador assumiu o comando do Peixe, sua equipe venceu cinco deles, igualando o número de vitórias dos três técnicos anteriores na competição.

Para efeito de comparação, os três técnicos juntos, Odair Hellmann, Paulo Turra e Diego Aguirre, somam 22 jogos e cinco vitórias (sendo apenas uma fora de casa). Já Marcelo Fernandes, além de conquistar as mesmas cinco vitórias, o fez em bem menos jogos, sendo que três delas foram fora da Vila Belmiro.

O único jogo em que o Santos não teve o comando desses treinadores foi na derrota para o Flamengo no primeiro turno, por 3 a 2 na Vila Belmiro. Nessa partida, a equipe foi comandada pelo técnico interino Claudiomiro.

Abaixo estão os números de cada técnico do Santos no Brasileirão:

ODAIR HELLMANN:

Jogos: 11

Vitórias: 3

Empates: 4

Derrotas: 4

Aproveitamento: 39%

PAULO TURRA:

Jogos: 6

Vitórias: 1

Empates: 2

Derrotas: 3

Aproveitamento: 29%

DIEGO AGUIRRE:

Jogos: 5

Vitórias: 1

Derrotas: 4

Aproveitamento: 20%

MARCELO FERNANDES:

Jogos: 8

Vitórias: 5

Empates: 1

Derrotas: 2

Aproveitamento: 66%

Quando Marcelo Fernandes assumiu o comando do Santos, a equipe estava no Z-4, na 17ª posição, com apenas 21 pontos. Agora, o Peixe está em 15º lugar, com 37 pontos e uma diferença de cinco pontos para o Goiás, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Vivendo uma boa fase, o Santos enfrentará uma sequência de três jogos importantes, sendo dois em casa e um confronto direto fora. Na próxima segunda-feira (6), o Peixe receberá o Cuiabá; no dia 09/11, visitará um de seus adversários diretos, o Goiás; e no dia 12/11, receberá o São Paulo para o clássico San-São.