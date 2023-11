Vivendo momentos opostos, América-MG e Atlético-MG disputam clássico no Brasileirão

Neste sábado (04), às 19h30 (horário de Brasília), América-MG e Atlético-MG disputam clássico no Estádio Municipal João Havelange, em Uberlândia. O duelo será válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coelho, mandante, está em maus lençóis a esta altura do campeonato. Apesar de muitas vezes desempenhar um bom futebol e jogar de igual para igual com os adversários, a equipe não consegue vencer. A última vitória foi há dois meses, contra o Santos, por 2 a 0. De lá para cá, são dez partidas disputadas, seis derrotas e quatro empates, números pouco animadores para uma equipe que busca sair da lanterna da competição.

Atualmente, a equipe possui somente 20 pontos no campeonato, 17 atrás do Cruzeiro, primeiro time fora do Z-4.

Tudo pronto para mais um clássico! 🐰💚



📸 Mourão Panda / América#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/JJZo3oGlAu — América FC ✊🏿 (@AmericaFC1912) November 3, 2023

Já o Galo, vive situação muito mais confortável que o rival. Os comandados de Felipão brigam por uma vaga no G-4 do Brasileirão e vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Nas últimas dez partidas, o alvinegro venceu sete, empatou uma e perdeu apenas duas, somando pontos valiosos na disputa pela vaga.

A equipe está na 5ª colocação, com 52 pontos, 7 a menos que o Botafogo, líder do campeonato.

Histórico

O retrospecto do clássico é favorável ao Atlético. Em 424 encontros, foram 211 vitórias atleticanas, contra 105 americanas e 108 empates. No primeiro turno do campeonato, empate em 2 a 2 no Mineirão.

Este ano, as equipes também decidiram o Campeonato Mineiro. O Galo venceu o jogo de ida por 3 a 2 e o jogo de volta por 2 a 0 e ficou com a taça.

Prováveis escalações

América-MG: Jori; Rodriguinho, Éder, Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon (Daniel Borges); Alê, Juninho, Martinez e Benítez (Cazares); Mastriani.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Rubens e Zaracho; Paulinho e Hulk.

Desfalques

Fabián Bustos não poderá contar com o zagueiro Iago Maidana, que sentiu um incômodo no pé direito e não viajou com a delegação. Já Felipão, não poderá contar com Vargas, Alan Kardec, Battaglia e Bruno Fuchs, todos machucados.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-PE

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro-SP e Francisco Chaves Bezerra Júnior-PE

Rafael Traci-SC