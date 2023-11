Fluminense e Boca Jrs se reencontram: relembre a semifinal de 2008

Na tarde deste sábado (4), Fluminense e Boca Juniors se reencontram na competição continental, o jogo mais importante disputado entre as equipes foi em 2008, onde o Tricolor conseguiu uma classificação histórica em cima de um dos melhores times dos Xeneizes na história.

A equipe comandada por Renato Gaúcho até então, iria enfrentar o atual campeão do torneio, que contava com diversos nomes de peso em seu elenco como, Riquelme, Palermo e Palácio. Relembre os confrontos que definiram a primeira final disputada pelos cariocas.

Fluminense arranca empate na ida

Tudo começou a dar certo para o Tricolor das Laranjeiras antes mesmo da bola rolar, já que o temido estádio, La Bombonera, estava interditado após um objeto ser arremessado da arquibancada contra um auxiliar do Cruzeiro, ainda nas oitavas de final. Com isso, a partida foi realizada no estádio do Racing, o El Cilindro. Tirando assim, um dos maiores reforços dos argentinos, que era seu estádio.

A partida foi melhor do que os tricolores esperavam, o time da casa abriu o placar logo aos 11 minutos, com Riquelme, na forte pressão inicial característica do Boca. Porém, o conhecido “time de guerreiros”, não se deixou abalar, três minutos depois, Thiago Silva subiu no terceiro andar após lançamento de Thiago Neves, para deixar tudo empatado.

Na segunda etapa, após falta marcada para os Xeneizes, Riquelme fez muita cera para desestabilizar os brasileiros, e deu certo. Com batida perfeita, colocou a bola para o fundo das redes do goleiro Fernando Henrique, recolocando seu time à frente do placar novamente. Na reta final, Thiago Neves pegou uma sobra e finalizou no gol, contando com a ajuda do goleiro Migliori, deixou tudo empatado para a partida de volta, no Maracanã.

Volta histórica no Maracanã

​ Foto: Divulgação / Fluminense

O empate na ida foi bom ao Flu, já que naquela ocasião o time detinha a campanha perfeita na competição, cinco jogos e cinco vitórias. Além disso, com 85 mil presentes, a torcida fez um show a parte nas arquibancadas.

O Boca já entrava em campo eliminado, já que na época ainda existia o critério de desempate de gols fora de casa, portanto o time comandado por Carlos Ischia nesta ocasião, teria que marcar gols. Não foi diferente disso, os Xeneizes abriram o placar na segunda etapa, aos 12 minutos, com Palermo. Criando um clima terrível no estádio.

Renato Gaúcho, então, tomaria a decisão que mudaria o rumo da partida, com a entrada do atacante Dodô. Em um de seus primeiros lances, o artilheiro dos gols bonitos sofreu falta na entrada da área, aos 16. Na cobrança, Washington empatou o jogo e levantou o Maracanã. Aos 25, Conca colocou o Tricolor em vantagem no marcador. Em um contra-ataque, o meia recebeu de Dodô e tentou cruzar, mas contou com o desvio em Ibarra para balançar a rede.

E nos acréscimos, coube ao herói da partida, Dodô, colocar ponto final no placar. Aos 47', em vacilo da zaga, o jogador ficou com a bola e finalizou com força para o gol. O lance garantiu a festa no Maracanã, em mais uma emblemática batalha do Time de Guerreiros na competição.

O que esperar da final deste sábado?

O Boca pode ser campeão da América sem vencer nenhum jogo sequer no mata-mata da competição neste ano, caso leve para os pênaltis. Porém, o time argentino tem uma das camisetas mais pesadas do futebol, com 12 finais disputadas e seis títulos conquistados, a camisa xeneize com certeza "entorta varal". Já o Fluminense vem para sua segunda decisão de Libertadores, em busca do título inédito, o time comandado por Diniz joga o jogo da vida. Portanto, teremos um grande jogo, muito disputado entre as equipes.

Nomes que podem fazer a diferença

Foto: Divulgação / Boca Jrs

Valentín Barco: O jovem argentino, de apenas 19 anos, já é a mente criativa do time xeneize e talvez a principal peça. Sempre com jogadas de efeito, o jogador pode achar espaços e lances que outros jogadores não conseguiriam.

Foto: Divulgação / Fluminense

Germán Cano: Hoje, artilheiro do Brasil, o atacante é a principal arma do Tricolor. Na competição continental já são 12 gols marcados em 11 jogos. Além de decidir as partidas das semifinais, contra o Internacional, com gols na ida e volta.