Após 15 anos, Fluminense volta a disputar uma final de Libertadores para tentar título inédito

Neste sábado (04), o Fluminense irá disputar a final da Copa Liberatadores da América pela segunda vez. Em 2008, ano em que o time jogou a decisão pela primeira vez, o clube carioca saiu derrotado nos pênaltis após um placar agregado de 5 a 5 contra a LDU (EQU). Na ocasião, o jogo decisivo foi disputado no Equador, diferente do que acontecerá neste ano contra o Boca Juniors,, o jogo único da final será no Maracanã e o Fluminense busca o título inédito.

A campanha de 2008

À época, o time comandado por Renato Gaúcho, tinha um elenco que era tecnicamente muito bom. Dos mais conhecidos até hoje, Thiago Silva, Arouca, Darío Conca, Thiago Neves, Cícero, entre outros jogadores conhecidos no cenário brasileiro.

Na fase de grupos, o Fluminense esteve no grupo 8 e, em seu grupo, estavam LDU (campeã do torneio), Arsenal de Sarandí (ARG) e Libertad (PAR). O time das Laranjeiras acabou a segunda fase da competição com quatro vitórias, um empate e uma derrota, que fez com que o clube se classificasse como primeiro colocado.

Nas oitavas de final, o Fluminense enfrentou o Atlético Nacional e venceu as duas partidas. Na ida, na Colômbia, o Flu ganhou por 2 a 1 e, na volta, no Maracanã, o resultado foi de 1 a 0 para o clube brasileiro.

Nas quartas, o duelo foi de brasileiros, Fluminense e São Paulo se enfrentaram para ver quem iria chegar às semis. Desta vez, o finalista correu atrás do placar na segunda partida, pois, na ida, o resultado foi de 1 a 0 para o tricolor paulistano. Na volta, o Tricolor Carioca venceu por 3 a 1 e avançou para a semifinal.

Nas semis, o Fluzão enfrentou o Boca Juniors (mesmo adversário que enfrentará na final de 2023), e empatou em 2 a 2 o jogo de ida em La Bombonera e venceu o duelo de volta por 3 a 1, no Maracanã.

A polêmica final de 2008

Na final de 15 anos atrás, o Fluminense jogou o primeiro jogo no Brasil e perdeu por 4 a 2 da LDU. No jogo de volta, o Flu conseguiu reverter o placar e levou a disputa para os pênaltis.

Até hoje, existem joagdores daquele elenco indignados com a arbitragem, um exemplo, é o atacante Washington. Em entrevista à ESPN, o atacante declarou que poderiam ter vencido se não fosse a arbitragem:

“Vamos ser bem indelicados: nós fomos roubados naquela final. Desculpa a palavra, sei que é muito forte, mas a gente foi roubado. Foi um pênalti que com o VAR com certeza daria, mas nem precisava do VAR, foi um pênalti muito escandaloso”.

“Quando eu sofro o pênalti, eu fico só esperando o apito do juiz, quando eu olho para ele e ele está fazendo o gesto de ‘segue o jogo’, aquilo foi um absurdo”, disse o centroavante.