Nino desconversa sobre acordo com Nottinghan Forest em coletiva antes da Libertadores

Na manhã desta sexta-feira (03), foi divulgado pela imprensa que o zagueiro Nino, do Fluminense, teria um acordo bem encaminhado para reforçar o Nottinghan Forest, da Inglaterra, após o fim da temporada atual.



Sem revelar valores, fontes internas no clube disseram que o capitão tircolor já estaria apalavrado com os ingleses, mas que iria esperar o fim da Libertadores para se pronunciar.

Coletiva

À tarde, Nino esteve no Marcanã para reconhecimento do gramado antes da final e concedeu entrevista coletiva ao lado de Fernando Diniz. Quando perguntado sobre sua saída do Fluminense, o jogador preferiu não responder:



"Fiquei sabendo hoje de manhã que essa notícia saiu. Não é algo que eu gostaria de falar no momento. Nada além da final de amanhã me interessa e nosso foco é todo esse."

O Fluminense é dono de 60% dos direitos do jogador, os outros 40% pertencem ao Criciúma. No meio da temporada, Nino recebeu sondagens da Turquia e da Arábia Saudita.

O zagueiro chegou a ser dúvidas para a final da Libertadores após uma lesão, mas recuperou-se a tempo e deve formar a zaga titular do Fluminense na decisão contra o Boca Juniors.

Para a eternidade

O Tricolor vai a campo neste sábado (4), às 17h, para enfrentar o Boca Juniors na grande final da Copa Libertadores 2023. Nino é o capitão do Fluminense e está a uma vitória de ser o primeiro jogador da história do clube a levantar o troféu mais desejado do continente.