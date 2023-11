Fluminense pode reencontrar LDU na Recopa Sul-Americana 2024

LDU é a campeã da Copa Sul-americana 2023. O clube equatoriano venceu o Fortaleza e conquistou o seu título já na cobrança de pênaltis. Os times empataram de 1 a 1 em tempo normal do jogo que aconteceu em Punta Del Leste no Uruguai.

Já o time do Fluminense está muito perto de ser o campeão da Copa Conmebol Libertadores pela primeira vez na trajetória do clube, e caso isto seja concretizado no próximo sábado (4), enfrentará um de seus maiores rivais na história recente do tricolor das laranjeiras.

A disputa entre os campeões da copa Sul-americana e da Libertadores pela Recopa já tem data marcada. O confronto acontecerá nos dias 21 e 28 de fevereiro de 2024 e promete um reencontro eletrizante entre rivais que vêm se encontrando em grandes decisões nos últimos anos.

O jogo de ida acontece tradicionalmente no estádio do Campeão da Copa Sul-Americana e por isso a primeira partida se dará na casa da LDU na cidade de Quito no Uruguai. Já o jogo de volta poderá acontecer no Maracanã ou na Bombonera, o que dependerá do resultado do jogo entre Fluminense e Boca Juniors.

Decisões entre Fluminense e LDU

Contra a Liga Desportiva Universitária, o Fluminense foi vice campeão da Libertadores de 2008 após vencer de virada por 3 a 1 (5 a 5 no placar agregado) nos últimos 90 minutos da decisão com direito a hat-trick de Thiago Neves, carregar o jogo para os pênaltis mas levar a pior na disputa.

O time carioca também perdeu o título Copa da Sul-Americana em 2009 para o seu algoz pelo segundo ano consecutivo no Maracanã com o placar agregado de 5 a 4. Nesta partida, o ídolo tricolor Fred foi expulso por reclamação e o time de Quito chegou a ter apenas nove jogadores em campo.

Já nas oitavas de final da competição dos clubes da América do Sul em 2017, o tricolor carioca levou a melhor e se classificou com gol de Gustavo Scarpa no jogo de volta com a vantagem de gols fora de casa.

O Fluminense enfrenta o boca Juniors no sábado (4) em busca do título inédito da Copa Conmebol Libertadores às 17h no Maracanã.