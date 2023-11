Deyverson discute com torcedor do Cuiabá após derrota para o Vasco: "Abaixa a bola"

Em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro,, o Cuiabá perdeu para o Vasco por 2 a 0, na Arena Pantanal. Os gols da equipe visitante foram marcados por Gabriel Pec e Orellano.

Confusão

No final da partida, o centroavante Deyverson, do Cuiabá, discutiu com torcedores da equipe. Após ser criticado por eles, após o segundo gol vacaíno, o atacante do Dourado rebateu:

"Eu tenho 10 gols. Abaixa a bola.", ironizando a crítica.

Após o clima quente, um jovem torcedor pulou da arquibancada dentro do campo, para abraçar o camisa 16, que retribuiu o carinho. Apesar do carinho, o garoto foi retirado pela polícia e o jogador conduzido ao vestiário da equipe

Artilharia

Deyverson, como o mesmo disse, é o artilheiro do Cuiabá na temporada, com dez gols marcados. Entretanto, o atacante vive uma seca de quatro partidas sem marcar, o que incomodou os torcedores.

Calendário

Na próxima rodada, o Cuiabá vai até o Litoral paulista, na segunda-feira (6) às 21h (horário de Brasília) enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. Ambas as equipes possuem apenas três pontos de distância na tabela.