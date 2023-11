Favoritismo pesa contra? Fluminense chega como favorito na final da Libertadores outra vez

A decisão da Libertadores 2023 entre Fluminense e Boca Juniors será neste sábado (04) e, além da ansiedade nos torcedores, bate à porta a incerteza pela segunda final de Libertadores que chega o Tricolor. Em 2008, o adversário era a LDU. Em comum com a temporada atual? o favoritismo do clube carioca.

A questão que pesa contra o Tricolor é: o favoritismo pode pesar contra? Em uma final de Libertadores no Maracanã, casa do Fluminense, o nervosismo e a pressão pelo título podem fazer a diferença. Em 2008, o favoritismo foi confirmado com uma grande vitória no jogo da volta, após derrota na ida, mas a taça escapou pelas mãos nos pênaltis.

Fluminense chega como favorito contra o Boca Juniors

Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

A campanha do Fluminense na Libertadores 2023 foi sensacional. O clube carioca avançou em primeiro com 10 pontos em um grupo que tinha River Plate, Sporting Cristal e The Strongest. Além disso, o melhor jogo da fase de grupos do Flu foi na goleada por 5 a 1 contra o River Plate, maior rival do Boca Juniors.

No mata-mata, o Fluminense teve dificuldades no primeiro jogo contra o Argentinos Juniors empatando em 1 a 1, mas avançou com um 2 a 0 no jogo da volta. Nas quartas, eliminou o Olimpia, algoz do rival Flamengo. Nas semifinais, uma virada espetacular no jogo da volta contra o Internacional: 2 a 1, após um 2 a 2 no jogo da ida. Agora, chega como favorito na decisão tanto pelo mando de campo, quanto pelo futebol apresentado pelo time comandado por Fernando Diniz.

O Boca, por sua vez, também avançou em primeiro no Grupo F, com Deportivo Pereira, Colo-Colo e Monagas. Entretanto, chegou às finais sem vencer nenhuma partida no mata-mata: empatou com Nacional, Racing e Palmeiras, eliminando todos os rivais nos pênaltis. O decisivo goleiro Romero brilhou na maioria das decisões e aí está o poder do clube argentino.

Favoritismo pesa contra?

O Fluminense vai a campo buscando um título inédito, mas contra um Boca que já tem seis taças. Ainda assim, chega como favorito pelo belo futebol jogado pelo clube carioca, pelo técnico Fernando Diniz, também treinador da Seleção Brasileira e pelo mando de campo.

Resta saber se o favoritismo entrará em campo a favor dos tricolores ou pesará contra em um nervosismo em busca pelo primeiro título continental da história do clube.